Notunterkünfte bereit

Diese Notunterkunft im "Haus des Gastes" bietet eine vorübergehende Bleibe an. Die Feuerwehr geht davon aus, dass es noch Tage oder gar Wochen dauern könnte, die Brände vollends zu löschen. Der genaue Ort des Ausbruchs sei bekannt, so Innenminister Michael Stübgen. Auffällig sei, dass es in der Zeit zuvor an selber Stelle bereits häufiger zu kleineren Bränden gekommen sei.