Wacken richtet Mini-Festival "Bullhead City" aus

Metal: vom Nischensound zum Massenphänomen

Das Kreuz mit dem Satanismus

Angezündete Kirchen und Morde in der norwegischen Black Metal-Szene sorgten in den 1990er Jahren international für Aufsehen. Die gesamte Metalszene, die in sich völlig unterschiedliche Spielarten und Haltungen vereint, wurde wegen dieser Vorfälle immer wieder in Sippenhaft genommen. Bis weit in die 2000er gab es Verbotsforderungen "besorgter Bürger". (Bild: Black Metal-Band Mayhem 2014).