Vulkan beschert Tonga "schreckliche Zeit"

Die Kommunikationsverbindungen nach Tonga sind weiterhin stark beeinträchtigt - speziell auf einigen der abgelegeneren Inseln des Staates im Südpazifik. Zu ihnen konnte seit der Eruption des Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai keinerlei Kontakt hergestellt werden.

Um die aktuelle Lage in Tonga aus der Luft zu erkunden, schickten Australien und Neuseeland an diesem Montag Militärflugzeuge in das Gebiet. Insgesamt gehören etwa 170 Inseln zu dem kleinen Königreich, 36 davon sind bewohnt.

Auf dem Weg nach Tonga: Flugzeug der "Royal Australian Air Force"

"Die Flüge werden uns dabei helfen festzustellen, wo Bedarf (an Hilfsgütern) besteht", sagte die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Sollte die Landebahn in Tongas Hauptstadt Nuku'alofa beschädigt sein, könnten die Materialien auch abgeworfen werden.

Der gewaltige Ausbruch des unterseeischen Vulkans am Samstag war Tausende Kilometer weit zu hören. Er löste Flutwellen aus und versetzte viele Pazifikländer in Alarmbereitschaft. Tsunami-Wellen wurden nicht nur in Tonga, sondern auch in Neuseeland, Japan, den USA und Südamerika registriert.

Tsunami-Auswirkung in Japan: zerstörte Flöße mit gezüchteten Austern in Toba

"Nuku'alofa steht noch"

Ob Menschen in Tonga getötet wurden, ist noch nicht bekannt. Eine hohe Zahl von Opfern scheint es aber nicht zu geben. Dies gehe aus ersten Berichten hervor, erklärte Australiens Pazifik-Minister Zed Seselja.

"Es ist eine schreckliche Zeit, aber Nuku'alofa steht noch, die Elektrizität wurde in vielen Häusern wiederhergestellt", teilte Neuseelands Hochkommissar in Tonga, Peter Lund, auf Facebook mit. Die Hauptstadt Tongas liege unter einer Schicht aus Vulkanasche. Säuberungsaktionen sollen so schnell wie möglich beginnen.

In Aktion: Vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai

Hilfsorganisationen warnen vor Gesundheitsschäden durch die Asche und raten den Bewohnern Tongas dazu, Masken zu tragen und nur Wasser aus Flaschen zu trinken. Die von der Eruption ausgelösten Ascheschwaden hätten am Montag sogar Australien erreicht, meldet der Wetterdienst Weather Watch New Zealand. Die Wolke ziehe von der Ostküste weiter nach Westen über Queensland.

wa/rb (dpa, rtr, kna)