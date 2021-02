Vorwurf Polizeigewalt: 11-Jähriger in Handschellen

Tiziano L. ist 11 Jahre alt. Er lebt mit seiner Familie in Singen im Bundesland Baden-Württemberg im Südwesten Deutschlands. Am Samstagnachmittag spielte er mit anderen Kindern, während seine Mutter ganz in der Nähe die Großmutter besuchte. So schildert der Landesverband Deutscher Sinti und Roma das Geschehen. Dann seien zwei Polizisten zu den Kindern gekommen, fragten nach Namen, gingen kurz weg. Danach seien zwei weitere Polizeibeamte gekommen. Sie nahmen Tiziano mit auf die Wache - in Handschellen. Am Dienstag stellte die Familie wegen des Vorgehens der Beamten eine Strafanzeige.

"Bestätigt werden kann, dass es am 6. Februar 2021 in Singen zu einem Vorfall kam, bei dem ein Junge mit angelegten Handschließen zur Polizeidienststelle verbracht werden musste", teilte das zuständige Landesinnenministerium in Stuttgart auf Anfrage der DW mit. Die Polizei selbst hatte am Mittwoch erklärt, von dem Vorfall nichts zu wissen. Dann teilte das Ministerium mit, nach aktuellem Kenntnisstand sei keine "Mitnahme des Kindes durch die Polizei" erfolgt, deshalb auch "keine Fesselung". Am Donnerstagnachmittag räumte die Polizei die Mitnahme des Kindes ein. Am Abend korrigierte auch das Ministerium frühere Angaben und bestätigte zudem, dass dem Kind Handfesseln angelegt wurden.

"Was ist faul in der Polizeiwache Singen?"

"Wenn ein Ministerium zwei Tage braucht, um festzustellen, ob einem Kind Handschellen angelegt wurde, dann fragt man sich: Was ist faul in der Polizeiwache Singen?", sagt der Anwalt der Familie L., Mehmet Daimagüler, der DW. Tiziano habe berichtet, dass einer der Polizisten, als er seinen Namen nannte, zu ihm gesagt habe, er gehöre zu den "Zigeunern", die "kenne man." "Rassismus und diskriminierendes Verhalten haben in der Landespolizei Baden-Württemberg keinen Platz, daher gehen wir jedem einzelnen Verdachtsfall konsequent nach", schreibt das Innenministerium, man setze sich "für eine lückenlose Aufklärung des Geschehens" ein.

Verboten die Polizisten dem Kind den Kontakt zur Mutter, wie der Junge berichtet? Zu diesen und weiteren Fragen äußern sich Polizei und Innenministerium nicht - mit dem Verweis auf laufende Ermittlungen. Was genau am Samstag passiert ist, soll die Kriminalpolizeidirektion in Rottweil klären. Dort gibt es Spezialisten für Ermittlungen gegen Polizisten. Beauftragt wurden sie von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Konstanz, zwei Tage nach der Strafanzeige von Tizianos Familie. Polizeisprecher Uwe Vincon sagte der DW, die beschuldigten Beamten wollten im Ermittlungsverfahren aussagen.

Junge berichtet: Drohung mit dem Tod im "Polizeibunker"

Öffentlich gemacht hatte die Vorwürfe gegen die Polizei der Landesverband Deutscher Sinti und Roma, der sich für die Rechte der Minderheit einsetzt. Die Familie habe am Wochenende um Hilfe gebeten, berichtet der Vorsitzende Daniel Strauß der DW: "Wenn man mir gesagt hätte, das ist möglich in Deutschland, hätte ich gesagt: Nein."

Der 11-Jährige sei auf dem Rücken gefesselt worden, mit Druck und körperlicher Gewalt habe man ihn in den Streifenwagen gesetzt. Tiziano wirke eher jünger als 11 Jahre, sagt Strauß, er sei eingeschüchtert, könne kaum reden. Strauß hat mit ihm, den anderen Kindern und der Familie per Videochat ausführlich über den Vorfall gesprochen. Der Verband versteht sich auch als Opferberatungsstelle.

Daniel Strauß leitet den Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg

Tiziano habe seit einem Verkehrsunfall im Herbst Schmerzen durch angebrochene Rippen und leide unter Asthma. Als er bei den Polizisten darüber klagte und seine Mutter anrufen wollte, habe eine Polizeibeamtin gesagt: "Halt die Schnauze." Ein Beamter habe ihn in gebrochenem Romanes angesprochen, der Sprache der Minderheit der Sinti und Roma. Er habe gedroht, der Junge müsse über Nacht im "Polizeibunker" bleiben, da werde ihn der "Mulo" holen, sagt Strauß, der Tod. Auch das sei ein klarer Hinweis, dass man ihn der Minderheit der Sinti und Roma zuordnete.

Als Tizianos Mutter auf der Suche nach ihrem Kind auf der Polizeiwache anrief, habe man ihr gesagt, der Junge sei nicht da. Beim nächsten Anruf wurde sie gefragt, wie oft man ihr das noch sagen solle; dann wurde aufgelegt. Sie habe darauf hingewiesen, dass der Junge bei Stress seine Asthma-Medikamente brauche. Der 11-Jährige habe später seiner Familie berichtet, dass "ein Kommissar", vermutlich ein Beamter in Zivil, gesagt habe, man solle ihm die Handschellen abnehmen.

Rechtsanwalt Daimagüler sagt: "Das spricht dafür, dass da auf der Wache ein Beamter war, der gesehen hat, dass es nicht in Ordnung ist und richtig reagiert hat." Nach einer knappen Stunde habe man Tiziano bei einbrechender Dunkelheit nach Hause geschickt. Er musste die Schnellstraße überqueren, auf der er im Herbst angefahren worden war.

Kind ohne Eltern auf die Polizeiwache?

Darf die Polizei Kinder ohne ihre Eltern befragen und mitnehmen? Die Staatsanwaltschaft Konstanz könne da keine generelle Aussage treffen, sagt ein Sprecher. Es gehe um Fragen der Gefahrenabwehr, der Erforderlichkeit und der Angemessenheit.

Polizeieinsatz gegen ein Kind in den USA: Ein neunjähriges Mädchen sitzt in Handschellen in einem Polizeifahrzeug

Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler betont: "Ein Kind auf die Wache mitzunehmen, da müssen sofort alle Alarmglocken schrillen. Da muss man als erstes die Eltern anrufen." Noch während die Polizisten mit Tiziano und den anderen Kindern sprachen, hätten ihre Eltern versucht, sie anzurufen - insgesamt achtmal. Die Polizisten hätten den Kindern verboten, ans Handy zu gehen: "Warum durften die Eltern nicht wissen, dass die Kinder gerade von der Polizei befragt werden?" Für Handschellen wie bei Tiziano gebe es sehr strenge Vorschriften, betont Daimagüler. Kinder in Handschellen kenne er nur aus Alabama oder anderen US-Bundesstaaten: "Schrecklich".

Weitere Berichte über Gewalt und Übergriffe der Polizei

Tizianos Familie gehört zur anerkannten deutschen Minderheit der Sinti, die seit mehr 600 Jahren in Deutschland leben und im Nationalsozialismus ebenso wie Roma aus anderen europäischen Staaten verfolgt wurden. Das gelte auch für Tizianos Vorfahren, sagt der Verbandsvorsitzende Daniel Strauß. In Singen werde gerade die Geschichte der Verfolgung aufgearbeitet, die Stadt sei eigentlich offen für das Thema.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Im Einsatz für Volk und Vaterland Viele deutsche Sinti hatten nicht nur im Ersten Weltkrieg für das Kaiserreich gedient, sie kämpften auch ab 1939 in der Wehrmacht. 1941 ordnete das Oberkommando "aus rassenpolitischen Gründen" die "Entlassung von Zigeunern und Zigeunermischlingen aus dem aktiven Wehrdienst" an. Alfons Lampert wurde danach gemeinsam mit seiner Frau Else nach Auschwitz deportiert, wo beide starben.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Vermessen und erfasst von Rassenforschern Die Krankenschwester Eva Justin lernte die Sprache Romanes, um das Vertrauen der Minderheit zu gewinnen. Im Gefolge des Rassenforschers Robert Ritter zog sie quer durchs Land, um Menschen zu vermessen und lückenlos als "Zigeuner" und "Zigeunermischlinge" zu registrieren - die Grundlage für den Völkermord. Man erforschte Verwandtschaftsverhältnisse und wertete die Taufregister der Kirchen aus.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Eingesperrt und entrechtet Wie hier in Ravensburg im Südwesten Deutschlands wurden Sinti und Roma-Familien Ende der 1930er Jahre vielerorts in Lagern am Stadtrand eingesperrt, umzäunt mit Stacheldraht, kontrolliert von Hundeführern. Niemand durfte seinen Aufenthaltsort verlassen. Haustiere wurden getötet. Die Menschen mussten Zwangsarbeit leisten. Viele wurden zwangssterilisiert.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Deportation in aller Öffentlichkeit Im Mai 1940 wurden Sinti- und Roma-Familien aus Südwestdeutschland durch die Straßen von Asperg zum Bahnhof gebracht und von dort direkt in das besetzte Polen deportiert. Im Kripo-Bericht hieß es: "Der Abtransport ging glatt vonstatten." Für die meisten Deportierten wurde es eine Fahrt in den Tod, sie starben in Arbeitslagern und jüdischen Ghettos.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Von der Schulbank nach Auschwitz Karl Kling auf einem Klassenfoto der Volksschule in Karlsruhe Ende der 1930er Jahre. Im Frühjahr 1943 wurde er während des Unterrichts abgeholt und ins "Zigeunerlager" nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo er dem Völkermord zum Opfer fiel. Überlebende berichteten, dass sie schon vor der Deportation in den Schulen ausgegrenzt und teilweise gar nicht mehr unterrichtet wurden.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Die Verantwortung eines Bürgermeisters Der Bürgermeister von Herbolzheim beantragte 1942 die "Wegnahme" der Sinti-Familie Spindler. 16 Familienmitglieder wurden nach Auschwitz deportiert, zwei überlebten. 60 Jahre später klärte Bürgermeister Ernst Schilling die Ereignisse auf. Die Stadt erinnert seitdem an die Ermordeten. Schilling sagt, ihm sei bewusst geworden, wie viel Verantwortung ein Bürgermeister für das Leben von Menschen habe.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Mord und Verfolgung quer durch Europa Wo immer das nationalsozialistische Deutschland die Herrschaft hatte, wurde die Minderheit verfolgt. Sinti und Roma wurden in "Zigeunerlager" oder mit Juden in Ghettos wie Warschau eingeschlossen, in "Vernichtungslager" deportiert und ermordet. Man schätzt, dass bis zu 500.000 Menschen durch Erschießungen, Gas, Verhungern, Krankheiten, medizinische Experimente oder andere Gewaltakte starben.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Lüge am Eingangstor "Ich kann arbeiten", dachte der 9-jährige Hugo Höllenreiner aus München, als er 1943 wie Tausende andere mit der Familie im Viehwaggon nach Auschwitz kam. Der Schriftzug "Arbeit macht frei" machte Hoffnung, erinnerte er sich später. Er wollte seinem Vater beim Arbeiten helfen: "Dann kommen wir schon wieder frei." Nur etwa jeder Zehnte der nach Auschwitz Deportierten überlebte.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Die Schwarze Wand Namentlich bekannt sind 54 Sinti und Roma, die 1943 vor der Schwarzen Wand im Hof des Stammlagers Auschwitz zwischen Block 10 und dem Todesblock 11 von SS-Leuten hingerichtet wurden - darunter auch Jugendliche. Im Buch "Auschwitz. Die Geschichte des Vernichtungslagers" schreibt Susanne Willems: "Johann Betschker ermordeten sie am 29. Juli 1943, an seinem 16. Geburtstag."

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma "Die Lagerstraße war übersät mit Toten" "In einer Baracke, die vielleicht Platz für 200 Menschen gehabt hätte, waren oft 800 und mehr untergebracht", erinnerte sich Elisabeth Guttenberger, "die Hölle war das." 40 Baracken gab es im "Zigeunerlager" im Abschnitt BIIe, ein Block war "die Toilette für das ganze Lager". Franz Rosenbach, damals 15 und Zwangsarbeiter, erinnerte sich: "Die Lagerstraße von Birkenau war übersät mit Toten."

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma "Kopf einer Leiche (12-jähriges Kind)" SS-Arzt Josef Mengele war Lagerarzt im Abschnitt BIIe. Er und seine Kollegen quälten zahllose Häftlinge. Sie verstümmelten Kinder, infizierten sie mit Krankheiten, forschten an Zwillingspaaren und ermordeten sie mit Spritzen ins Herz. Augen, Organe und ganze Körperteile schickte Mengele nach Berlin. Im Juni 1944 versandte er den Kopf eines 12-jährigen Kindes. Er stand nie vor Gericht.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Asche der Ermordeten Die Häftlinge litten an Hunger, Durst, Kälte, Krankheiten und brutaler Gewalt. Kleine Kinder und alte Menschen starben zuerst. Kranke wurden in den Gaskammern ermordet. Die Leichen wurden verbrannt. Im "Zigeunerlager" in Auschwitz-Birkenau konnte man den Rauch der Krematorien sehen und riechen. Die Asche der Toten wurde auch in solchen Teichen versenkt, wo Angehörige heute Blumen niederlegen.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Befreiung - zu spät für Sinti und Roma Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichte, traf sie dort auch auf gefangene Kinder. Für Sinti und Roma kamen die Befreier zu spät. Schon in der Nacht auf den 3. August 1944 trieb die Lagerleitung die verbliebenen Menschen aus dem "Zigeunerlager" in die Gaskammern. Zwei Kinder kamen am Morgen nach der Mordnacht weinend aus den Baracken, sie wurden "nachgeliefert".

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Aus rassischen Gründen verfolgt Nach der Befreiung aus den Konzentrationslagern stellten alliierte oder deutsche Stellen Überlebenden Bescheinigungen über rassische Verfolgung und die KZ-Haft aus. Später mussten sich viele anhören, sie seien nur als Kriminelle verfolgt worden, Anträge auf Entschädigungen wurden abgelehnt. Hildegard Reinhardt hat in Auschwitz ihre drei kleinen Töchter verloren.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Hungerstreik gegen Kriminalisierung Anfang der 1980er Jahre wussten sich die Vertreter der Sinti und Roma keinen Rat mehr. Mit einem Hungerstreik auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau kämpften KZ-Überlebende gegen die Kriminalisierung der Minderheit und für die Anerkennung der NS-Verfolgung. 1982 stellte Bundeskanzler Helmut Schmidt offiziell fest, dass Sinti und Roma Opfer eines Völkermords waren.

Lange verdrängt: Völkermord an Sinti und Roma Ort des Gedenkens in Berlin In der Nähe des Bundestags entstand 2012 im Berliner Tiergarten die Gedenkstätte für die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Verbände rufen besonders am Welt-Roma-Tag zum Kampf gegen Antiziganismus auf. Diese Feindseligkeit der Mehrheitsgesellschaft erleben auch heute noch viele Mitglieder der Minderheit in Deutschland und Europa. Autorin/Autor: Andrea Grunau



Über Diskriminierungen der größten europäischen Minderheit wird immer wieder berichtet, Wissenschaftler sprechen von Antiziganismus. Mehmet Daimagüler sagt: "Das ist jetzt der dritte Fall von Polizeigewalt gegen Sinti und Roma aus Baden-Württemberg, den ich in neun Monaten auf den Tisch bekomme". In Singen und in der Nähe von Freiburg habe es teils schwere Verletzungen nach Polizeieinsätzen gegeben. Der Verbandsvorsitzende Daniel Strauß berichtet, dass sich nach dem Ereignis vom Samstag weitere Sinti-Familien gemeldet hätten, die von Übergriffen einzelner Polizeibeamter berichteten.

Daniel Strauß hat auch den Innenminister in Stuttgart um Aufklärung gebeten. Bereits seit 2013 gibt es in Baden-Württemberg einen Staatsvertrag zwischen der Landesregierung und den Vertretern der Minderheit der Sinti und Roma, um ihre Rechte zu schützen. Vertreter beider Seiten kommen regelmäßig zusammen. Daniel Strauß sagt: "In keinem Bundesland gibt es einen weitergehenden Minderheitenschutz für Sinti und Roma als in Baden-Württemberg."

"Wir werden unsere Stimme erheben"

Zugleicht stellt Strauß fest: "Wir haben noch nie erlebt, dass eine Polizistin oder ein Polizist für mögliches Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen wurde". Man wolle alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen: "Nichts rechtfertigt das vorgeworfene Verhalten der Polizisten. Das ist ein Bruch des UN-Kinderrechts, des europäischen und deutschen Rechts!"

Auf internationale Verpflichtungen zum Schutz der Kinder hat auch Anwalt Daimagüler in der Strafanzeige hingewiesen: "Das A und O ist, dass die Eltern einbezogen werden." Die Verurteilungsquote bei Polizeigewalt liege bei etwa einem Prozent, sagt Daimagüler. Erfahrungsgemäß sei es schwierig für Opfer, etwas nachzuweisen. Der Vorfall in Singen habe sich aber in der Nähe zweier Hochhäuser abgespielt, da könne es weitere Zeugen geben für Tizianos Begegnung mit der Polizei.

Seine Familie ließ über den Verband mitteilen: "Das war ein Polizeiübergriff auf ein Kind, auf einen 11-jährigen Sinto! Wir sind als Familie psychisch mitgenommen. Mein Sohn hatte von den Handschellen Striemen an den Händen. Wir werden aufstehen und unsere Stimme erheben."