Vor Superclasico: Angriff auf Boca-Teambus

Vor dem Finale der Copa Libertadores in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires haben Anhänger von River Plate den Mannschaftsbus des Lokalrivalen und Finalgegners Boca Juniors mit Steinen beworfen. Nach Medienberichten wurden mindestens vier Fenster des Busses zerstört. Durch die Öffnungen sei Pfeffer- oder Tränengas in den Bus eingedrungen. Bocas Kapitän Pablo Perez wurde mit Schnittwunden und Augen-Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. "Sie haben uns von überall angegriffen", sagte Perez. Fernsehsender zeigten mehrere Boca-Spieler, die hustend und mit tränenden Augen aus dem Bus stiegen. Darunter war auch der ehemalige Premier-League-Starstürmer Carlos Tevez.

Nur River-Plate-Fans im Stadion

River-Plate-Fans warten im Stadion auf den Anpfiff

Der Verein forderte, das Finale um einen Tag zu verlegen. Die Boca-Spieler seien nach dem Angriff nicht in der Lage aufzulaufen. Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL verschob den Anpfiff zunächst um zwei Stunden 15 Minuten auf 23.15 Uhr MEZ. Das Stadion ist mit 66.000 Zuschauern ausverkauft. Die Eintrittskarten für das Rückspiel um den Titel der südamerikanischen Champions League wurden ausschließlich an River-Plate-Fans verkauft. Seit 2013 dürfen in ganz Argentinien wegen zahlreicher Gewalttätigkeiten keine Gästefans mehr ins Stadion. Das Hinspiel im Boca-Stadion war 2:2 (2:1) ausgegangen. Bei dem entscheidenden Rückspiel sind 2100 Polizisten im Einsatz, um Ausschreitungen bei dem brisanten Lokalderby zwischen den Erzrivalen zu verhindern.

sn (dpa/sid)