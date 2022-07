Vor 80 Jahren: Auftakt zum Mord an den Warschauer Juden

Das Leben der Juden in der polnischen Hauptstadt Warschau vor 80 Jahren war die Hölle. Seit dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939 waren sie der ständigen Verfolgung durch die deutschen Besatzer ausgesetzt. Und seit November 1940 waren sie eingepfercht im Warschauer Ghetto im nordwestlichen Teil der Stadt. Bis zu 450.000 Männer, Frauen und Kinder lebten hier in drangvoller Enge hinter hohen Mauern. Sie wurden durch Hunger, Seuchen und Hinrichtungen dezimiert. Rund 100.000 Menschen verloren so ihr Leben.

Unerlaubtes Verlassen des abgeriegelten Bezirks stand unter Todesstrafe, genauso wie jede Hilfe von außen für die Ghettobewohner. Die Wachposten scheuten noch nicht einmal davor zurück, auf kleine Kinder zu schießen, die Lebensmittel oder Kohle ins Ghetto schmuggelten. Zum Alltagsbild gehörten bis auf die Knochen abgemagerte Leichen am Straßenrand.

SS-Mann Hermann Höfle gibt den Mordbefehl

Der 22. Juli 1942 sollte zum tragischen Einschnitt in der Geschichte der Warschauer Juden werden, die vor dem Krieg knapp ein Drittel der Bevölkerung der polnischen Hauptstadt gestellt und durch viele Jahrhunderte das Bild der Stadt an der Weichsel stark geprägt hatten.

Warschauer Juden treffen im Ghetto ein, von wo sie ab Juli 1942 in die Vernichtungslager deportiert werden

"Um 10 Uhr erschien Sturmbannführer Höfle mit Begleitern", notierte der Vorsitzende des von den Nazis eingesetzten Judenrates, Adam Czerniakow, in sein Tagebuch. "Man eröffnete uns, dass - mit gewissen Ausnahmen - die Juden ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters in den Osten ausgesiedelt werden sollen." Der polnisch-jüdische Ingenieur und Politiker Czerniakow war von den Besatzern zwangsweise dazu bestimmt worden, als Chef des Judenrates ihre Befehle auszuführen: Täglich sollte er 6000 Menschen aus dem Ghetto zur Deportation bereitstellen. Bald erhöhte die SS das Tagessoll auf 10.000 Personen.

"Sie verlangen von mir, mit eigenen Händen die Kinder meines Volkes umzubringen", schrieb Czerniakow einen Tag nach dem Beginn der Deportationen, am 23.07.1942, im Abschiedsbrief an seine Frau. "Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sterben." Mit einer Zyankalikapsel beendete er sein Leben. Die Vernichtungsaktion aber konnte er mit seinem Tod nicht stoppen.

Ziel der Reise - die Gaskammer von Treblinka

Die Deportation wurde mit größter Brutalität durchgeführt, um jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Die einzelnen Häuser wurden vom jüdischen Ordnungsdienst und den deutschen Einheiten umstellt, ihre Einwohner mit Peitschen und Stöcken auf den Hof getrieben, in Kolonnen formiert und zum sogenannten Umschlagplatz am Bahnhof gebracht.

Der Weg in den Tod: Diese Eisenbahnschienen führten direkt in das deutsche Vernichtungslager Treblinka

An der dortigen Bahnrampe wurden die Menschen in Viehwaggons gepfercht und ins Vernichtungslager Treblinka gebracht, wo sie nach mehrstündiger Fahrt meistens noch am selben Tag in der Gaskammer starben. Später, als mehr Menschen versuchten, sich zu verstecken, lockte man die ausgehungerten Menschen mit dem Versprechen zusätzlicher Lebensmittelzuteilungen in die Falle: Bei freiwilliger Anmeldung bekam man pro Person drei Kilo Brot und ein Kilo Marmelade.

Die "Große Aktion" wurde von den Deutschen als "Umsiedlung nach Osten" getarnt, doch schon bald wurde vielen klar, dass am Ende der Reise der Tod auf sie wartete. Menschen, denen die Flucht aus den Zügen gelang, warnten ihre Mitbürger. Trotzdem sahen viele - aus Verzweiflung oder aus Verantwortung für ihre Angehörigen - keine Möglichkeit, dem Tod zu entkommen.

Janusz Korczak stirbt mit seinen Kindern

Anfang August erschien auch der Leiter des Waisenhauses, Janusz Korczak, mit seinen Schützlingen auf dem Umschlagplatz. Der angesehene Arzt und Pädagoge hatte die Möglichkeit, aus dem Ghetto zu fliehen, wollte aber die ihm anvertrauten Kinder nicht im Stich lassen. Um sie zu beruhigen, erzählte er ihnen, dass sie "aufs Land fahren" würden und begleitete sie in den Tod.

Seit 1911 leitete Janusz Korczak das jüdische Waisenhaus in Warschau. Er wurde mit seinen Schützlingen in Treblinka ermordet

Mit Korczak und den Waisenkindern starb auch seine Mitarbeiterin Stefania Wilczynska. Einen anderen Weg wählte die Kinderkrankenschwester Adina Blady-Szwajgier. Sie gab ihren jungen Patienten Morphium und tötete sie, bevor die Deutschen sie fassen konnten.

Innerhalb von zwei Monaten wurden nach deutschen Quellen mehr als 250.000 Juden nach Treblinka deportiert. Jüdische Quellen sprechen von fast 300.000 Opfern. Mehrere tausend transportunfähige Kranke und Alte wurden auf dem jüdischen Friedhof von Warschau erschossen.

"Mit Gewalt aus den Bunkern geholt", lautete die Originalbeschriftung unter dem Bild aus dem Warschauer Ghetto, vermutlich vom Mai 1943

Am Leben blieben ca. 35.000 Juden, die als Arbeitskräfte in Fabriken eingesetzt wurden. 20.000 bis 25.000 Menschen entkamen der Deportation und lebten illegal weiter im Restghetto. Als sie im April 1943 von dort deportiert werden sollten, begann der Aufstand im Warschauer Ghetto. 13.000 Juden wurden dabei getötet. Die übrigen wurden nach Treblinka und in andere Lager gebracht. "Das jüdische Warschau hat aufgehört zu existieren", hieß es in der Notiz eines Augenzeugen. Die größte jüdische Gemeinde Europas war vernichtet.

Der teuflische Plan Globocniks

Die Ermordung der Warschauer Juden war aber nur Teil eines Gesamtplans zur Vernichtung aller Juden im deutsch besetzten Polen, bekannt unter dem Tarnnamen "Aktion Reinhardt".

Bereits am 13. Oktober 1941 hatte Heinrich Himmler den SS- und Polizeiführer im Distrikt Lublin, Odilo Globocnik, beauftragt, die Juden in seinem Machtbereich im Süden des besetzten Landes zu ermorden. Dieser begann sofort mit dem Bau des ersten Vernichtungslagers - Belzec. Später entstanden noch zwei weitere Lager dieser Art, in denen die Opfer sofort nach der Ankunft vergast wurden - Sobibor und Treblinka. Ab 1943 diente auch Majdanek bei Lublin als Vernichtungsstätte.

Globocnik rekrutierte für sein verbrecherisches Vorhaben Männer mit Erfahrung aus dem sogenannten Euthanasie-Programm. Im Rahmen der sogenannten "Aktion-T4" waren in Deutschland bis August 1941 rund 70.000 Patienten aus psychiatrischen Heilanstalten umgebracht worden, meistens mit Gas. Christian Wirth, zum Chef aller Lager der Aktion Reinhardt ernannt, war vorher Inspekteur sämtlicher Anstalten des Euthanasie-Programms gewesen.

In der Nacht vom 16. zum 17. März 1942 begann die Vernichtung der Juden in Lublin. Schritt um Schritt wurde die Mordaktion auf das ganze Gebiet des besetzten Polens ausgeweitet. Das Morden dauerte bis November 1943, als die Lager aufgelöst und die letzten Häftlinge erschossen wurden. Der Holocaust-Forscher Stephan Lehnstaedt schätzt die Gesamtzahl der Opfer der Aktion Reinhardt auf mindestens 1,8 Millionen, vielleicht sogar zwei Millionen. In seinem Buch "Der Kern des Holocaust" spricht der Historiker vom "bedeutendsten Tatkomplex des Holocaust".

Die Vernichtung der europäischen Juden ging auch danach weiter. Insgesamt wurden sechs Millionen Juden ermordet, außerdem fielen Hunderttausende Sinti und Roma dem Völkermord zum Opfer.

Kaum Überlebende, vergessene Orte

Nur etwa 150 Personen überlebten Belzec, Sobibor und Treblinka. Die ehemaligen deutschen Vernichtungslager gerieten für lange Zeit fast in Vergessenheit. Zum Holocaust-Symbol wurde das Lager Auschwitz. Erst langsam rücken die Gedenkorte der Aktion Reinhardt wieder ins gesellschaftliche Bewusstsein.

Der Umschlagplatz am Warschauer Ghetto ist heute eine Gedenkstätte

Auch der seit Jahren stattfindende Gedenkmarsch in Warschau trägt zur Erneuerung der Erinnerung an dieses furchtbare Geschichtskapitel bei. Das Ghetto-Gelände in Warschau wurde von den Deutschen dem Erdboden gleich gemacht. Nach dem Krieg entstand dort eine neue Wohnsiedlung. In Polens Hauptstadt gibt es kaum noch Spuren der jüdischen Bevölkerung. Erst 1988 wurde am ehemaligen Umschlagplatz, an dem die Warschauer Juden zur Deportation versammelt wurden, eine Gedenkstätte errichtet.

Die Teilnehmer des Gedenkmarsches am 80. Jahrestag des Beginns der Aktion Reinhardt werden am Freitag (22.07.2022) von dieser Stelle aus zur Nalewki-Straße gehen, einer kleinen Gasse, die einst im Zentrum des jüdischen Viertels lag. Hier stammen nur noch das Kopfsteinpflaster und die nicht mehr benutzten Straßenbahnschienen aus der Zeit des Ghettos und der Deportation.