Vermeer und der übermalte Liebesgott

So wie links zu sehen kannte man Johannes Vermeers "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster" (um 1657-1659) bislang. Vor zwei Jahren entdeckten Forschende ein Bild im Bild, genauer: einen nackten Amor an der Wand, der übermalt worden war. Nun ist er freigelegt und das Gemälde in der Dresdener Ausstellung "Johannes Vermeer. Vom Innehalten" bis 2. Januar 2022 in seinem Originalzustand zu bewundern.