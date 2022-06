Europa

Von Izmir nach Lesbos in Zeiten politischer Spannungen

Der Ton zwischen der türkischen und der griechischen Regierung wird immer schärfer. Der türkische Präsident Erdogan stellt sogar die Seegrenzen in der Ostägäis in Frage. Davon betroffen wäre auch Griechenlands drittgrößte Insel Lesbos. Trotzdem: In Zeiten politischer Unsicherheit öffnet eine türkische Reederei eine neue Fährverbindung zwischen Izmir und Mytilini auf Lesbos.