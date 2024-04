Das Ziehen einer Kalk- oder Kreidespur ist in weiten Teilen Deutschlands und Österreichs eine alte Tradition, um auf das geheime Liebesleben zweier Dorfbewohner aufmerksam zu machen. Die Spur kann durch den ganzen Ort führen und endet in einem großen Herz, in das oft noch die Initialen der Liebenden eingezeichnet werden.