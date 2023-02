Europa

Vom Roboter operiert

Roboter in Operationssälen sind längst Alltag in der Medizin. Die Chirurgie wird in der Zukunft immer technologisierter. Und dennoch bleiben menschliche Ärzte im OP-Saal unersetzbar. Vahudin Zugor kommt aus Bosnien und Hezegowina und ist Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie in Bamberg.