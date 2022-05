Vive la France!

Côte d'Argent

100 Kilometer feinster, weißer Strand, der in der Sonne silbern glänzt. Daher der Name Silberküste. Die Côte d'Argent erstreckt sich am Atlantik, westlich von Bordeaux und verspricht traumhaften Urlaub. Etwa in der Mitte erhebt sich Europas größte Wanderdüne, die "Dune du Pilat". Ihre Höhe variiert zwischen 100 und 117 Metern. Sie ist 500 Meter breit und drei Kilometer lang.