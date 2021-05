Villareal gewinnt das Europa-League-Finale

Die Mannschaft von Trainer Unai Emery bezwang Manchester United am Mittwochabend in Danzig im Elfmeterschießen mit 11:10 (1:1, 1:1, 1:0). Den entscheidenden Elfmeter vergab Uniteds spanischer Nationaltorwart David de Gea, was für Partystimmung unter den spanischen Fußball-Fans sorgte. Die 9500 im Stadion zugelassenen Zuschauer sorgten für eine echte Endspiel-Atmosphäre. In der regulären Spielzeit hatte Gerard Moreno (29.) für Villarreal getroffen, Edinson Cavani (55.) war der zwischenzeitliche Ausgleich für das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gelungen. Der FC Villarreal bestritt sein erstes europäisches Endspiel, für United war es das 14. Finale eines UEFA-Wettbewerbs.

Nach drei Erfolgen mit dem FC Sevilla durfte Emery bereits zum vierten Mal den schwersten aller Pokale der UEFA in die Höhe recken. United muss nach zuletzt vier verloren Halbfinals dagegen weiter auf die nächste große Trophäe warten.

Manchester ist dominant

Spielbestimmend war über weite Strecken Manchester. Scott McTominay gab den ersten Warnschuss ab (7.). Villareal tat sich zwar schwer - kam in der ersten halben Stunde kaum in offensive Aktionen. Ein Freistoß von Daniel Parejo reichte dem Außenseiter aber: Gerard Moreno schockte den Favoriten mit dem Führungstor. Manchester versuchte im Anschluss, die Dominanz zurückzugewinnen. Zu mehr als zu einer halben Chance, die Villarreals Torwart Gerónimo Rulli vereitelte (45.+1), reichten die Bemühungen vor der Pause aber nicht.



Cavanis Abstaubertor nach einem abgefälschten Weitschuss von Marcus Rashford brachte den Manchester wieder ins Spiel. Und die Engländer machten zunehmend Druck: Pau Torres blockte in letzter Not Cavanis Kopfball, der wohl im Tor gelandet wäre (71.). Ohne weitere Treffer in der regulären Spielzeit ging die Partie in die Verlängerung, in der die Kräfte schwanden. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen - mit dem glücklichen Ende für den FC Villareal.

