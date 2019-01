Vietnam, China und Iran ziehen ins Viertelfinale ein

Nguyen Trong Hoang ist Mittelfeldspieler bei Song Lam Nghe An in der viatnamesischen V-League. In der heimischen Presse wird er als eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation gehandelt. Er ist 29 Jahre alt - und damit ein Oldie. Zumindest in der Nationalmannschaft, für die er derzeit bei der Asien-Meisterschaft spielt. Die hat nämlich ein Durchschnittsalter von 23,13 Jahren.

Das jüngste Team der asiatischen Kontinentalmeisterschaften setzte sich beim ersten Elfmeterschießen des Turniers gegen Jordanien mit 4:2 (1:0, 1:1, 1:1) durch. Zunächst war Jordanien kurz vor der Pause in Führung gegangen. Do Hung Dung hatte Salem Alajalin kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Den Freistoß verwandelte Abdelrahman (38. Minute). Nach der Pause wurde das Team von Park Hang-Seo stärker und hatte viel mehr Ballbesitz. Der Ausgleich in der 51. Minute war daher nicht unverdient: Oldie Nguyen Trong Hoang passte vor dem Tor quer zu Nguyen Cong Phuong, der einnetzte.

China dreht die Partie

In der Verlängerung ging keines der beiden Teams großes Risiko ein, so dass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Wer würde als Erster patzen? Es war der jordanische Spieler Baha Seif, der nur die Latte traf. Danach hielt der viatnamesische Torwart, immerhin schon 25 Jahre alt, den Schuss von Ahmed Saleh. Tran Minh Vuong verpasste es zunächst zwar, den Sack zu machen. Das übernahm dann Teamkollege Bui Tien Dung. Gegner im Viertelfinale des Weltranglisten-100. wird entweder Favorit Japan oder Saudi-Arabien sein.

Anschließend zogen auch China und Iran in die nächste Runde ein. Die chinesische Mannschaft setzte nach dem Rückstand durch Supachai Jaided doch noch mit 2:1 durch. Die Tore für das Team von Marcello Lippi, Italiens Weltmeister-Coach von 2006, erzielten Einwechselspieler Xiao Zhi und Gao Lin per Elfmeter.

Die Iraner wurden als Weltranglisten-29. ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich im Achtelfinale mit 2:0 (2:0) gegen den Oman durch. Nach der Führung durch Alireza Jahanbakhsh (32.) erhöhte der ehemalige Bundesligaprofi Ashkan Dejagah per Elfmeter (42.).

sw/to (dpa, beinsports)