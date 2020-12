Vier Bundesligisten in der K.o.-Runde der Champions League

Erstmals seit sechs Jahren stehen wieder vier Fußball-Bundesligisten im Achtelfinale der Champions League. Nachdem sich RB Leipzig und Borussia Dortmund bereits am Dienstag für die erste K.o.-Runde der Königsklasse qualifiziert hatten, zogen Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach am Mittwoch nach. Die Bayern, die schon vor dem letzten Spieltag als Sieger der Gruppe A feststanden, gewannen gegen Lokomotive Moskau durch Treffer von Niklas Süle (63. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (80.) mit 2:0 (0:0).

Choupo-Moting bejubelte seinen Treffer mit einem Kniefall und erhobener Faust. "Man muss ein Zeichen setzen, man darf nicht aufhören, gegen Rassismus zu kämpfen", sagte der Bayern-Stürmer im TV-Sender "Sky". Trainer Hansi Flick konnte nach dem Abpfiff zufrieden Bilanz ziehen. "Dieses Jahr war ein herausragendes Champions-League-Jahr für uns. Wir wollten es mit einem Sieg abschließen, das haben wir geschafft."

"Schützenhilfe" durch torloses Spiel

Zwei Tore per Kopf - Karim Benzema

Borussia Mönchengladbach verlor nach einem mutlosen Auftritt bei Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid mit 0:2 (0:2), erreichte aber dennoch das Achtelfinale. Das Team von Trainer Marco Rose profitierte vom torlosen Unentschieden im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk und beendete damit die Gruppe B als Zweiter hinter Real. Karim Benzema stellte den verdienten Sieg der hoch überlegenen "Königlichen" aus Madrid mit einem Doppelpack (9. und 32.) sicher.

Die Gladbacher konnten erst Minuten nach dem Abpfiff jubeln, als sie das Endergebnis aus Mailand erfuhren. "Wir sind sehr verdient im Achtelfinale mit acht Punkten in dieser schwierigen Gruppe", sagte Borussia-Trainer Rose. "Wir haben gegen jeden Gegner punkten können. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und freue mich unheimlich für unsere Fans und den Verein."

Gelungene Revanche

Amadou Haidara erzielte das 2:0 für RB

Am Dienstag war RB Leipzig mit einem 3:2 (3:0) Erfolg gegen Manchester United ins Achtelfinale eingezogen. Damit gelang dem Bundesligisten die Revanche für das 0:5 in Old Trafford Ende Oktober. Der überragende Spanier Angelino (2.) und Amadou Haidara (13.) sorgten früh für die beruhigende Führung der Leipziger, die für das sichere Weiterkommen einen Sieg benötigten. Justin Kluivert (69.) erhöhte auf 3:0. Für United trafen dann aber noch Bruno Fernandes (80.) per Foulelfmeter und Paul Pogba (82.), sodass sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann über die letzten Minuten zittern musste. "Wir haben zuletzt viele enge Spiele gehabt und das Ergebnis meistens noch gut über die Zeit gebracht", sagte Nagelsmann. "Das sind Erlebnisse, die in kräftezehrenden Zeiten noch einmal Power geben." Leipzig beendet die Vorrunde als Tabellenzweiter der Gruppe H hinter Paris St. Germain. Der französische Fußball-Meister gewann am Mittwoch die tags zuvor wegen eines Rassismus-Vorfalls abgebrochene Partie gegen Basaksehir aus Istanbul mit 5:1 (3:0).

BVB sichert sich Gruppensieg

Mats Hummels (l.) und Lukasz Piszczek jubeln

Trotz des Ausfalls von neun Profis gelang Borussia Dortmund am Dienstag im letzten Vorrundenspiel der Gruppe F ein 2:1 (0:1)-Erfolg bei Zenit St. Petersburg. Damit verblieb der zuvor in drei Pflichtspielen sieglose BVB auf dem ersten Tabellenplatz und erhöhte

seine Chance auf einen vermeintlichen leichteren Gegner bei der Auslosung der ersten K.o.-Runde am kommenden Montag. Vor rund 16 000 Zuschauern im auf 15 Grad aufgeheizten Stadion trafen Lukasz Piszczek (68.) und Axel Witsel (78.) zum verdienten Sieg. Sebastian Driussi (16.) hatte die Russen zuvor in Führung gebracht. "Es war nicht glorreich, es war dreckig", sagte der erleichterte Kapitän Marco Reus: "Endlich mal. Das war hart umkämpft, das tut uns gut." Der eingewechselte BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko avancierte im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen zum jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte.

FC Bayern München - FC Lokomotive Moskau 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Süle (63.), 2:0 Choupo-Moting (80.)

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Benzema (9.), 2:0 Benzema (32.)



RB Leipzig - Manchester United 3:2 (2:0)

Tore: Angelino (2.), Haidara (13.), Kluivert (69.), Fernandes (80.), Pogba (83.)

Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Driussi (16.); 1:1 Piszczek (68.); 1:2 Witsel (78.)

sn/jst (dpa/sid)