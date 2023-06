Viele Tote nach Überschwemmungen in Haiti

Die Zahl der Todesopfer bei den Überschwemmungen in Haiti ist auf mindestens 42 gestiegen. Weitere elf Menschen würden vermisst, 85 seien verletzt, teilte die Zivilschutzbehörde des Karibikstaates am Montag (Ortszeit) mit. Schwerer Regen am Wochenende hatte zu Hochwasser und Erdrutschen in mehreren Teilen des Landes geführt. Mehr als 13.600 Häuser wurden nach Angaben des Zivilschutzes überflutet.

Besonders betroffen war die Region um die Hauptstadt Port-au-Prince. In der nahe gelegenen Küstenstadt Léogâne wurden 19 Todesfälle registriert, wie das Portal Juno7 unter Berufung auf den Zivilschutz-Chef Jerry Chandler berichtete.

Internationale Hilfe

"Meine Regierung ergreift gemeinsam mit nationalen und internationalen Institutionen dringende Maßnahmen, um den Anforderungen des Tages gerecht zu werden", sagte Premierminister Ariel Henry am Sonntag in einer Regierungserklärung. Hilfsorganisationen liefern Lebensmittel an die Menschen, die vor den Fluten fliehen mussten. Zugleich warnten Katastrophenschutzbeamte davor, dass der Agrarsektor in Teilen des Landes schwer geschädigt wurde.

Viele Bewohner von Port-au-Prince mussten sich vor den Fluten in Sicherheit bringen

Nach Angaben des Welternährungsprogramms sind Zehntausende von Menschen betroffen. "Ein gravierendes wetterbedingtes Ereignis dieses Ausmaßes zu einem so frühen Zeitpunkt in der Hurrikansaison gibt Anlass zur Besorgnis über die Fähigkeit, dauerhaft reagieren zu können, falls es weiterhin zu extremen Wetterereignissen kommt", warnte die Organisation.

Armut, Bandenkriminalität, Naturkatastrophen

Die tödlichen Überschwemmungen treffen Haiti, das ärmste Land des amerikanischen Kontinents, in einer denkbar ungünstigen Situation. In weiten Teilen des Landes herrschen Kämpfe zwischen rivalisierenden kriminellen Banden, wodurch die Rettungsmaßnahmen behindert werden.

Bild der Zerstörung nach dem Erdbeben vom 12. Januar 2010

Zudem erlebt Haiti immer wieder schwere Naturkatastrophen - darunter auch verheerende Erdbeben wie das von 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen. Die Abholzung, vor allem zur Herstellung von Kohle, macht den Staat, der sich die Karibikinsel Hispaniola mit der Dominikanischen Republik teilt, zudem anfälliger für Erdrutsche.

Die Hurrikansaison hat in der Region gerade begonnen - sie dauert von Juni bis November. Am Freitag hatte sich mit "Arlene" im Golf von Mexiko bereits der erste tropische Wirbelsturm der Saison gebildet, der stark genug war, um einen Namen zu bekommen. Er schwächte sich in der Nähe von Kubas Westküste am Samstag zu einem Sturmtief ab.

mak/wa (rtr, ap, dpa, afp)