Viele Todesopfer bei Feuer in koptischer Kirche in Ägypten

Wie die koptische Kirche mitteilte, erlitten bei dem Brand in der Abu Sefein Kirche außerdem mindestens 14 Personen Verletzungen. Dagegen erklärte das Gesundheitsministerium Ägpytens, Krankenwagen hätten mindestens 55 Verletzte in Krankenhäuser gebracht.

Fünfzehn Feuerwehrfahrzeuge wurden entsandt, um die Flammen zu löschen. Die Einsatzkräfte haben das Feuer nach eigenen Angaben inzwischen unter Kontrolle. Das Gotteshaus befindet sich im Arbeiterviertel Imbaba der Millionenstadt Giseh im Großraum Kairo.

Massenpanik ausgebrochen

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, das Feuer sei ausgebrochen, als am Sonntag rund 5000 Christen zu einem Gottesdienst zusammengekommen seien. Das Feuer habe eine Massenpanik ausgelöst, erklärten Vertreter der Sicherheitsbehörden.

Die Ursache des Brandes ist noch nicht abschließend geklärt. Ein Team der Staatsanwaltschaft machte sich auf den Weg, um den Brandort zu untersuchen. Die Polizei erklärte, nach ersten Ermittlungen könnte ein elektrischer Kurzschluss für das Feuer verantwortlich sein.

War defekte Klimaanlage Grund für das Feuer?

Das Innenministerium äußerte sich ähnlich. Eine defekte Klimaanlage in einem oberen Stockwerk der Kirche habe den Brand ausgelöst. Augenzeugen sagten der Zeitung "Al-Masry Al-Youm", nach einem Stromausfall sei es in der Kirche zu einem Kurzschluss gekommen. In Kairo und Umgebung herrschten am Sonntag die für August üblichen Temperaturen um 35 Grad Celsius.

Präsident Abdel Fattah al-Sisi sprach per Telefon mit dem koptischen Papst Tawadros II. Dabei sprach ihm der Präsident sein Beileid aus, wie dessen Büro mitteilte. Er habe alle staatlichen Stellen mobilisiert, um die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, erklärte al-Sisi auf seiner Facebook-Seite.

Größte christliche Gemeinschaft in Nahost

Etwa zehn bis 15 Millionen der insgesamt der 103 Millionen Ägypter sind koptischen Glaubens. Die Kopten sind damit die größte christliche Gemeinschaft im Nahen Osten.

Präsident al-Sisi ist der erste ägyptische Präsident, der jedes Jahr an der koptischen Weihnachtsmesse teilnimmt. Er ernannte kürzlich zum ersten Mal in der Geschichte des Landes einen koptischen Richter zum Vorsitzenden des Verfassungsgerichts.

