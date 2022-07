Einmal Meeresbrise, bitte!

In Deutschland kann man es zurzeit am besten am und im Meer aushalten. Am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein lagen die Temperaturen in dieser Woche noch unter 30 Grad, geradezu erholsam im Vergleich zu südeuropäischen Hitzerekorden von über 40 Grad. In der kommenden Woche soll das Thermometer allerdings auch hierzulande über 40 Grad anzeigen.