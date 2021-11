Videos: Auf Humboldts Spuren

Geologe, Humanist, Wegbereiter der Ökologie – Alexander von Humboldt inspiriert die Wissenschaft bis heute. Überall auf der Welt hat er seine Spuren hinterlassen, vor allem in Südamerika.

Begleiten Sie unser Team. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Entdeckungsreise – auf der wir Vulkane in Ecuador besteigen, indigene Völker in Peru treffen und den Orinoco-Fluss in Kolumbien erkunden.