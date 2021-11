Zu den ersten VideoDays 2010 kamen etwa 450 Besucher, um ihre YouTube-Stars zu treffen. Heute sind sie mit einer fünfstelligen Besucherzahl, meist kreischende Teenies, zu Europas größtem YouTuber-Event geworden.

Die VideoDays bieten Fans die Möglichkeit, ihre Youtube-Stars persönlich zu treffen. Am ersten Tag, dem ShowDay, wird den Fans eine Bühnenshow geboten. Am zweiten Tag dreht sich alles um Meet & Greets. Die erste Ausgabe der VideoDays 2010 war ein kurzfristig organisiertes Treffen von Youtubern und Fans im Rahmen der Kölner Spielemesse "gamescom". Inzwischen ist der Ansturm so groß geworden, dass das Event die LANXESS Arena füllt und auch in Berlin ausgetragen wird.