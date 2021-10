VfL Wolfsburg und FCB-Frauen verlieren

Es wäre die Chance gewesen, sich bereits nach dem 6. Spieltag der Frauen-Bundesliga entscheidend mit fünf Punkten vom ärgsten Konkurrenten abzusetzen. Doch nachdem der VfL Wolfsburg sich im Verfolgerduell bei der TSG Hoffenheim seine erste Saisonniederlage geleistet und mit 1:2 (0:1) verloren hatte, konnten die Frauen des FC Bayern vom Ausrutscher der "Wölfinnen" nicht profitieren. Auch die Münchnerinnen verloren ihr Spiel: Bei Eintracht Frankfurt hieß es nach einer wilden und abwechslungsreichen Schlussphase 2:3 (0:0) aus Sicht der Münchnerinnen. Auf das 1:0 der Eintracht durch Shekiera Martinez (67.) antwortete Bayern-Abwehrspielerin Maximiliane Rall mit einem Doppelpack (79./83.). Allerdings leistete sich FCB-Torhüterin Laura Benkarth anschließend einen Fehler, den Eintracht-Torjägerin Laura Freigang zum Ausgleich nutzte (88.). Die Entscheidung brachte schließlich ein Weitschuss von Sjoeke Nüsken (90.).

Trotz der Niederlage verteidigten die Bayern ihre Tabellenführung. Sie sind mit 15 Zählern nun punktgleich mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Hoffenheim zog durch seinen Sieg in der Tabelle mit 13 Zählern mit dem VfL Wolfsburg gleich. Die Österreicherin Nicole Billa hatte die TSG gegen Wolfsburg in Führung gebracht (12.), die Niederländerin Jill Roord glich für den VfL aus (54.). Am Ende sorgte dann ein unglückliches Eigentor von Lena Oberdorf sorgte für die Entscheidung zugunsten der TSG (82.).

Leverkusen klettert nach oben

Am Samstag hatten die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen sich durch ihr 2:1 (1:0) beim SC Freiburg an Wolfsburg vorbei auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne geschoben. Die Schweizerin Irina-Camelia Pando (34.) und Verena Wieder (83.) trafen für Bayer. Juliane Wirtz (90.+1), Schwester von Bayer-Nationalspieler Florian Wirtz, sorgte per Eigentor für den Endstand.

Werder Bremen gewann durch ein Tor von Lena Hausicke (69.) mit 1:0 (0:0) gegen die SGS Essen. Melissa Kössler entschied mit ihrem Treffer das Spiel von Turbine Potsdam beim SC Sand, das 1:0 (1:0) für die Potsdamerinnen endete. Auch der 1. FC Köln durfte sich über drei Punkte freuen. Beim 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Carl Zeiss Jena trafen Peggy Kuznik (22.) und Mandy Islacker per Foulelfmeter (47.).