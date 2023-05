Very British: Ungewöhnliche Devotionalien für die Krönung von König Charles

Ein Tag für die Ewigkeit

Für einige eingefleischte Fans der Royals wird die Krönung von Charles III. und seiner Gattin, der Königsgemahlin Camilla, am 6. Mai in der Westminster Abbey das Ereignis ihres Lebens sein. Der Royal-Enthusiast John Loughrey trägt hier einen mit Erinnerungsstücken geschmückten Hut. Schon vier Tage vor dem großen Ereignis steht er an der Krönungsroute in London.