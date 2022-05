Vermisstes Passagierflugzeug in Nepal gefunden

Nach dem Verschwinden eines Passagierflugzeugs mit 22 Menschen an Bord haben Such- und Rettungskräfte des Militärs in Nepal dessen Absturzstelle gefunden. Der Fundort der Maschine befinde sich im Vorgebirge des Himalaya im Distrikt Mustang im Norden des Landes, teilte ein Armeesprecher auf Twitter mit.

Die Maschine vom Typ "Twin Otter" befand sich auf dem Weg nach Jomsom - ein bei Bergsteigern beliebtes Reiseziel im Himalaya-Gebirge. Bei den 19 Passagieren handelte es sich laut Tara Air um 13 Nepalesen, vier Inder und zwei Deutsche. Zudem waren drei Besatzungsmitglieder an Bord.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Wetter erschwert die Suche

Die Suche nach der Maschine war in der Nacht unterbrochen worden. Grund seien schlechtes Wetter und die Dunkelheit, teilte der Sprecher des nepalesischen Militärs, Narayan Silwal, mit.

Schon vor Anbruch der Dunkelheit seien die Sichtverhältnisse wegen des Wetters schlecht gewesen und hätten die Suche erschwert, sagte Polizeisprecher Min Bahadur Ghale. Neben Helikoptern hatten Retter auch zu Fuß versucht, die Maschine rund um Mount Dhaulagiri - dem siebthöchsten Berg der Welt - zu lokalisieren, hieß es weiter. In Teilen des Landes regnet es seit der vergangenen Woche stark.

Archivfoto einer "Twin Otter" auf dem Airport Jomsom

Die Luftfahrt in Nepal boomt seit Jahren, die Sicherheitsstandards sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen allerdings niedrig. Die Europäische Union hat daher alle Fluggesellschaften des südasiatischen Landes aus ihrem Luftraum verbannt.

Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen der Welt befinden. Außerdem kann das Wetter in Nepals Bergen schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen.

Im März 2018 war eine Maschine der Fluggesellschaft US-Bangla Airlines aus Bangladesch in der Nähe des internationalen Flughafens von Kathmandu abgestürzt. Dabei waren 51 Menschen ums Leben gekommen.

