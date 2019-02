Verfolger Bayern punktgleich mit dem BVB

BAYERN - HERTHA 1:0 (0:0)

andere Spiele:

DÜSSELDORF - NÜRNBERG 0:0

GLADBACH - WOLFSBURG 0:3 (0:1)

FREIBURG - AUGSBURG 5:1 (3:0)

MAINZ - SCHALKE 3:0 (1:0)

Meisterschaftsreif war es nicht, aber nach Bayern-Manier effizient. Gegen beherzt auftretende Hertha-Spieler holen sich die Bayern durch ein Kopfball-Tor von Martinez (62. Minute) den 1:0-Sieg (0:0). Und sind nun punktgleich mit Tabellenführer Borussia Dortmund. Der BVB empfängt am Sonntag Bayer Leverkusen, dann wird man weitersehen. Die Hertha hätte im Auswärtsspiel in München ein Unentschieden verdient gehabt. Doch nun ist der Zweikampf an der Tabellenspitze endgültig spannend. Für Bayern waren Martinez und Kimmich die Spieler des Tages. "Ja, das müssen auch wir machen", sagte Bayern-Trainer Kovac auf die Frage eines Sky-Reporters, ob es sich um einen Arbeitssieg gehandelt habe.

ABPFIFF

Und? Wie war ich? Nach dem sehr guten Spiel gegen Liverpool in der Champions League macht Martinez gegen Hertha das entscheidende Tor

90.+4.: Neuer muss noch einmal den Ball unter sich begraben.

90.+2.: Duda zieht ab, doch Bayern-Keeper Neuer hält den Ball fest.

90.+2.: Die Bayern reklamieren lautstark ein Handspiel im Hertha-Strafraum. Doch es geht weiter.

90.+1.: JAMES sieht Gelb, weil er sich nun doch arg viel Zeit lässt.

86. Minute: Gute Chance für Thomas Müller, der Ball am Tor vorbeistolpert.

84. Minute: ROT für den Hertha-Spieler REKIK, der nach einem Tackling mit Lewandwoski nochmal mit ihm zusammenprallt. Ein absichtlicher Schlag mit dem Arm? Das kann man auch anders sehen ....

79. Minute: Doppelter Wechsel bei der Hertha. JASTRZEMBSKI kommt für KALOU; Palko DARDAI, der Sohn des Coachs, spielt nun für Arne MAIER.

76. Minute: Man kann sich täuschen, aber jetzt sieht es nach einem dieser Bayern-Siege aus - nach dem Motto: Passt schon.

73. Minute: Gnabry versucht sich an einem Kopfball im Strafraum der Gäste, doch das scheint nicht ganz sein Tag zu sein.

70. Minute: Gegenwärtig ist nicht mehr viel zu sehen von der Hertha. Die Bayern haben sich vorne festgedübelt.

66. Minute: Bayern muss wechseln, da sich COMAN nach acht Minuten Spielzeit wehgetan hat. Es kommt dann doch: THOMAS MÜLLER.

62. Minute: ⚽TOR für Bayern durch MARTINEZ per Kopfball nach Eckball durch James von rechts.

59. Minute: Die Herren Lewandowski (Bayern-Stürmer) und Osmers (Schiedsrichter) führen eine temperamentvolle Diskussion, nachdem Lewandowski im Strafraum ins Straucheln gerät und dann herumzetert.

57. Minute: Wieder Wechsel bei den Bayern. COMAN kommt, RIBERY geht.

56. Minute: Riesenchance für die Hertha. Selke von rechts vorbei an Neuer, Kimmich ist auf der Linie und lenkte den Ball am Tor vorbei.

54. Minute: Jetzt die Hertha mal wieder. Duda von rechts, Bayern-Verteidiger Süle klärt zur Ecke.

52. Minute: Tauben auf dem Rasen. Keine Gefahr für die Tiere.

51. Minute: GELB für KIMMICH nach einem Tackling - wohl wegen Meckerns.

50. Minute: Ecke durch Kimmich von rechts, Boateng geht mit in den Strafraum, doch keine Gefahr für Hertha.

48. Minute: Die Gastgeber machen Tempo. Chance für Lewandowski, aber der Ball geht daneben.

47. Minute: Bayern startet vehement. James von der Torauslinie auf Kimmich, doch der bekommt den Ball nicht gut mit dem Kopf aufs Tor.

46 Minute: Wechsel bei den Bayern. THIAGO kommt für GORETZKA.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Das ist zu wenig von den Bayern bisher. Eigentlich kann es nicht sein, dass sie sich über die beherzte Taktik der Hertha wundern dürften. Hatten die Berliner doch angekündigt, dass sie sich hier in München nicht verstecken wollen. Hertha-Coach Dardai kann seinen Männern jetzt in der Halbzeit Mut zusprechen: weiter so! Dann geht hier etwas.

44. Minute: Jetzt einmal schnell bei den Bayern. Alaba zu Lewandowski zu Alaba; immerhin Eckball. der landet im nachfassen bei Jarstein.

42. Minute: Martinez versucht den Ball schnell zu machen - und passt ihn ins Aus.

37. Minute: Guter, schneller Pass von Lewandwoski auf Ribery. Doch Lazaro schnappt den Ball schnell weg.

36. Minute: Auffällig - über die rechte Hälfte geht bei den Bayern so gut wie gar nichts. Lewandowski und Lustenberger knallen zusammen, der Bayern-Stürmer bleibt erstmal benommen liegen. Es geht aber gleich weiter für ihn.

33. Minute: Jetzt die Großchance für die Bayern und Ribery, der aber aus spitzem Winkel den Ball nicht an Jarstein vorbei bekommt. Wäre aber auch Abseits gewesen.

32. Minute: Der Schiedsrichter gibt ein Foul halbrechts vor dem Strafraum, doch Hertha-Spieler Stark will nichts getan haben.

29. Minute: Pal Dardai gestikuliert aus der Coaching-Zone seine Leute ein wenig wie ein Dirigent. Hat er etwa ein Lächeln auf dem Gesicht?

28. Minute: Große Chance für die Hertha. Kalou kommt von links an Manuel Neuer vorbei, aber Boateng klärt im Strafraum vor dem leeren Bayern-Tor.

27. Minute: Lustenberger holt Goretzka 20 Meter vor dem Tor von den Beinen.

24. Minute: Die bayern haben den Ball - und kommen aber nur mühsam nach vorne. Jetzt einmal Lewandowski - doch die Hertha-Abwehr passt auf.

22. Minute: Viel läuft über links und Alaba bei den Bayern. Ribery holt immerhin einen Eckball heraus. Doch der nicht unbehinderte Kopfball von Martinez geht über den Kasten.

20. Minute: Nico Kovac hat einiges zu rufen und zu zeigen an der Seitenlinie.

18. Minute: Ein erstes Zwischenfazit - die Hertha macht das ganz geschickt. Stört früh, immer wieder Pressing, und hinten brennt bislang nichts an.

14. Minute: Erste Torchance für die Bayern durch Kimmich, doch der Ball geht links am Kasten vorbei. Zuvor hatte Lewandowski an der Mittellinie einen Schlag abbekommen. Doch wenige Augenblicke später ist er wieder vor dem Tor von Jarstein.

11. Minute: Nach einem spitzen Zuspiel landet der Ball im Bayern-Tor. Doch keine Aufregung bei Neuer und Co.: Hertha-Stürmer Selke war dabei auch ins Abseits gestürmt.

9. Minute: Pressing durch die Hertha. So wollen die Berliner die Bayern daran hindern, richtig in Fahrt zu kommen.

7. Minute: Ecke kurz ausgeführt, dann klärt Jarstein im Strafraum. Erstes Raunen bei den Bayern-Fans.

6. Minute: Alaba schnell von links. Das Spiel verlagert sich jetzt in die Hälfte der Gäste.

4. Minute: Jetzt kommen langsam auch die Bayern auf Betriebstemperatur. Ribery bissig im Mittelfeldraum, er kommt aber etwas zu spät.

2. Minute: Die erste Ecke für die Gäste. Am Ende landet der Ball bei Manuel Neuer.

1. Minute: Die Hertha - von links nach rechts im traditionellen Blau - rückt gleich nach vorne.

ANPFIFF

15.25 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers.

15.20 Uhr: Den Mann hier "Anfänger" zu nennen, ist sicherlich zu hart. Aber manchen Beobachtern fällt auf, dass hier jemand in diesem Jahr zum ersten Mal von Anfang an mitmachen darf:

15.18 Uhr: "Wir fahren nicht nach München, um nur dort zu sein", wurde Hertha-Trainer Niko Kovac vor der Partie zitiert. Seine Start-Elf sieht so aus: Jarstein - Mittelstädt, Lustenberger, Rekik, Stark, Lazaro - Maier, Duda, Grujic - Kalou, Selke.

15.18 Uhr: So gehen die Bayern unter Trainer Nico Kovac an die Arbeit: Neuer - Alaba, Boateng, Süle, Kimmich - Martinez, Goretzka - Ribery, James, Gnabry - Lewandowski. Mats Hummels übrigens hat Grippe!

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!