Im Oman, am östlichen Rand der Arabischen Halbinsel, wurden mindestens 19 Menschen aufgrund der schweren Regenfälle getötet, darunter zehn Schulkinder. Experten warnen vor einer Zunahme extremer Wetterereignisse auch am Golf. Die Zeitung The National in Abu Dhabi schrieb in einem Leitartikel, die schweren Regenfälle seine eine Warnung an die Länder der Region, "ihre Zukunft klimasicher zu machen".