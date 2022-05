Verbrechen gegen die Menschlichkeit: War Lafarge Mittäter?

Lange hat sich das Zement-Unternehmen Lafarge dagegen gewehrt, doch nun darf die französische Justiz wieder Ermittlungen aufnehmen. Der Anklagepunkt wiegt schwer: Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Pariser Berufungsgericht verwarf den Einspruch Lafarges und gab stattdessen dem obersten französischen Gericht Recht, das im September angewiesen hatte, den Vorwurf des Verbrechens gegen die Menschlichkeit wieder in den Blick zu nehmen.

Was wird Lafarge genau vorgeworfen?

Zum Hintergrund: Laut der Anklage unterhielt Lafarge Absprachen mit dem sogenannten Islamischen Staat (IS), um den Betrieb ihrer Fabrik in Nordostsyrien von 2012 bis 2014 aufrecht zu erhalten. So soll das Unternehmen für die Zementherstellung Rohstoffe wie Öl und Puzzolanerde vom IS gekauft und Gebühren für Passierscheine gezahlt haben. Insgesamt soll Lafarges Tochtergesellschaft Lafarge Cement Syria circa 13 Millionen Euro an verschiedene bewaffnete Gruppen gezahlt haben - und das ungeachtet des anhaltenden Krieges, der regelmäßigen Entführungen und der Gefährdung der Mitarbeiter.

Beim zweiten Anlauf hielt das Pariser Gericht an der Anklage gegen Lafarge im Syrien-Fall fest

In Frankreich wird deshalb gegen das Unternehmen (damals noch Lafarge, nach der Fusion mit einem Schweizer Konzern 2015 LafargeHolcim genannt) wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Finanzierung eines terroristischen Unternehmens, Verletzung des EU-Embargos und Gefährdung des Lebens von ehemaligen Beschäftigten der syrischen Fabrik ermittelt.

13 Mio. Euro soll das Unternehmen Lafarge an bewaffnete Gruppen in Nordsyrien gezahlt haben, darunter auch an den IS

"Rücksichtslos Leben gefährdet"

Von der gefährlichen Lage in den Gebieten, die ab 2012 unter der Kontrolle des IS standen, soll die Zentrale in Paris Kenntnis gehabt haben. Trotzdem zogen sie Lafarge aus dem Gebiet nicht zurück. Die Konzern-Führung soll sogar Angestellten dazu genötigt haben, trotz der Gefahr die Arbeit anzutreten.

"Sie haben nicht einfach nur Geschäfte gemacht, sondern rücksichtslos mein und das Leben meiner Kollegen gefährdet", sagt Mohammad, einer der Kläger in dem Verfahren. Er sagt, die heutige Entscheidung bringe ihn und die anderen Kläger der Gerechtigkeit einen Schritt näher: "Es ist wichtig, dass solche großen Unternehmen erkennen, dass Macht und Reichtum es ihnen nicht erlauben, ohne Konsequenzen zu handeln."

Inzwischen hat das Unternehmen mitgeteilt, die Fehler zu bereuen und Schritte eingeleitet zu haben, damit sich diese nicht wiederholen.

Wann der Prozess gegen Lafarge starten wird, ist noch unklar. In jedem Fall ist es aber eine historische Entscheidung: Denn erstmals wird mit Lafarge ein Unternehmen als juristische Person für die vermeintliche Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht kommen, und nicht wie bisher nur Einzelpersonen. Gerade mit Hinblick auf den Krieg in der Ukraine könnte der Prozess einen Präzedenzfall schaffen und die Bedeutung von Strukturen statt der Verantwortung Einzelner in den Vordergrund stellen.

"Historische Entscheidung"

"Einen echten Sieg," nannte Claire Tixeire die heutige Entscheidung. Sie ist Senior Legal Advisor beim Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) und hat den Fall mitbetreut. Wenn schwere Verbrechen begangen werden, dann reiche es nicht mehr, die Verantwortung der politischen und militärischen Akteure zu beleuchten.

"Auch die Rolle von Wirtschaftsakteuren, multinationalen Konzernen, die extrem mächtige Akteure sind, muss zur Sprache kommen", sagt Tixeire. Das Urteil sei ein klares Signal an alle anderen Wirtschaftsakteure, die versuchten, von bewaffneten Konflikten zu profitieren. Auf die Frage ob der Fall Lafarge auch in anderen Führungsetagen mitverfolgt werde, antwortet Tixeire: "Da bin ich mir sicher."