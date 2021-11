Venetien - manchmal auch Venezien geschrieben - ist eine nordostitalienische Region. Dort leben knapp fünf Millien Menschen. Die Hauptstadt ist Venedig.

Die Region grenzt im Osten an Friaul-Julisch Venetien, im Nordwesten an Trentino-Südtirol, im Westen an die Lombardei und im Süden an die Emilia-Romagna. Der Nordzipfel Venetiens grenzt an die österreichischen Bundesländer Tirol und Kärnten.