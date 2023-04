USA wollen Botschaft in Vanuatu eröffnen

Die Vereinigten Staaten planen, eine Botschaft im südpazifischen Inselstaat Vanuatu zu eröffnen, erklärte das Außenministerium in Washington. Eine Botschaft in der Hauptstadt Port Vila "würde es der US-Regierung ermöglichen, die Beziehungen" im Archipel zu vertiefen und die Entwicklungshilfe zu verstärken, auch im Kampf gegen den Klimawandel, heißt es in der Erklärung des Außenministeriums. Doch ein weit schwerwiegender Grund dürfte der wachsende Einfluss Chinas in der Region sein.

Intensive Bemühungen der Amerikaner in der Region

Zuletzt hatte der US-Indo-Pazifik-Koordinator, Kurt Campbell, die Region besucht. Inzwischen sind weitere US-Botschaften in den pazifischen Inselstaaten Kiribati und Tonga geplant. Bereits in diesem Jahr haben die Vereinigten Staaten nach 30-jähriger Abwesenheit ihre Botschaft auf den Salomonen-Inseln wiedereröffnet.

Für Unmut sorgte jedoch die Ankündigung der Salomonen in diesen Monat, dass sie einen Auftrag im Wert von mehreren Millionen Dollar an ein chinesisches Staatsunternehmen vergeben hatten, um einen internationalen Hafen in Honiara zu modernisieren. Die Vereinigten Staaten und ihre regionalen Verbündeten haben Bedenken, dass China Ambitionen hat, einen Marinestützpunkt in der Region zu errichten, nachdem die Salomonen bereits im letzten Jahr einen Sicherheitspakt mit Peking geschlossen haben.

Kleine Inseln, große Bedeutung - zumindest für die USA und China

Vanuatu und der Klimawandel

Die Vereinigten Staaten nahmen 1986 Beziehungen zu Vanuatu auf - sechs Jahre nachdem es nach der ungewöhnlichen gemeinsamen Herrschaft Großbritanniens und Frankreichs unabhängig wurde -, die diplomatischen Kontakte liefen aber über die US-Botschaft in Papua-Neuguinea.

Vanuatu wird immer wieder von Stürmen heimgesucht, zuletzt ein Zyklon Anfang März

Mit einer Bevölkerung von knapp über 300.000 Menschen ist Vanuatu besonders anfällig für Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Erdbeben und vulkanische Aktivitäten. Die niedrige Lage lässt die Nation befürchten, dass steigende Wasserstände durch den Klimawandel ihre Zukunft gefährdet. Vanuatu führte darum eine wegweisende Resolution an, die am Mittwoch von der UN-Generalversammlung angenommen wurde und den Internationalen Gerichtshof aufforderte, rechtliche Verpflichtungen für historische Emittenten festzulegen.

