Unwetter in Deutschland: Wie im Katastrophenfilm

Tote und Vermisste: Unwetter-Katastrophe in Europa

Verkehrsverbindungen unterbrochen

Ein Zug steht in der Nacht am Bahnhof in Kordel im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz. Ein Teil des Ortes wurde von den Wassermassen der Kyll überflutet. In weiten Teil Westdeutschlands ist der Nah- und Fernverkehr unterbrochen - auch die Stromversorgung ist in mehreren besonders betroffenen Gebieten unterbrochen.