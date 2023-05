Unterwegs im Namen des Herrn - Religiöse Radler

Wenn etwa in der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen die Fahrräder mit in den Gottesdienst genommen werden. Radpilger in Bayern berichten, wie sie unterwegs einen spirituellen Ruhemodus erreichen. Fahrradkantor Martin Schulze kommt der Schöpfung nirgends so nah wie im Fahrradsattel. Und nicht zuletzt gibt es in Deutschland inzwischen 350 Radwegekirchen - für die innere Einkehr aber auch ein kulinarisches Intermezzo unterwegs.