Natalya Saprunova dokumentiert den Wandel der Kindheit in Jakutien. Einst lebten die Ewenken allein mit ihren Rentierherden in der Tundra und den Wäldern Nordostsibiriens. Dann fielen Gold- und Diamantensucher ein, später Holzfäller und sogar Missionare, die ihnen ihren alten Naturglauben austrieben. Für dieses Foto erhielt die in Russland geborene Fotografin den dritten Preis.