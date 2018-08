Ungewöhnlich Wohnen

Wir haben Ihnen eine Woche lang in unserer Sendung ungewöhnliche Häuser in Europa vorgestellt. Und wir wollten wissen, wie Ihr Taumhaus aussieht.



Viele von Ihnen haben uns eine Mail geschrieben. Herzlichen Dank dafür!

Unter allen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost.

Gewonnen hat Michael King aus Toronto in Kanada.



Herzlichen Glückwunsch!