Ungarns Parlament stimmt gegen die Wissenschaftsfreiheit

Wissenschaft, die auch 2019 noch der Rede wert ist

Tschüss Plastik

Ab 2021 ist Einweg-Plastik – wie Geschirr, Strohhalme, Wattestäbchen – in der EU verboten, um so das weitere Vermüllen der Meere zu stoppen. Aber warum noch länger warten? Falls Sie es nicht schon ohnehin tun, könnte 2019 Ihr Jahr werden: Üben Sie sich in Plastikverzicht. Die Wissenschaft forscht indes weiter nach einem passenden Bioplastik aus Algen oder altem Frittierfett.