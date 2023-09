Im Frühjahr 1994 begann im ostafrikanischen Ruanda der Völkermord an der Minderheit der Tutsi. Mehrere Denkmäler und ein Zentrum in der Hauptstadt in Kigali erinnern an den Genozid. Die UNESCO hat alle diese ruandischen Stätten des Gedenkens nun auf die Welterbeliste gesetzt. Dort können sich Einheimische und internationale Besucher über die Geschehnisse von 1994 informieren.