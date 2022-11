Das Martinsfeuer

Am Ende des Umzugs versammeln sich Groß und Klein rund um das Martinsfeuer. Die hellen Flammen sollen Licht in die Dunkelheit bringen und Wärme verbreiten, so wie es Sankt Martin gegenüber dem frierenden Bettler tat. Besonders imposant sind die traditionellen Martinsfeuer in den Weinbergen von Ahrweiler in Rheinland-Pfalz.