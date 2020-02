Sollte die Natur rechtlich geschützt werden?

"Wir sehen uns nicht als diejenigen, die wilden Reis besitzen", sagt Frank Bibeau, ein Rechtsanwalt, der zum Volk der Anishinaabe gehört - eine indigene Gruppe, die in den USA und Kanada angesiedelt ist. "Wir sehen uns als Partner, als gleichberechtigte Einheit vor Gott."

Deutlich wird das etwa bei der Ernte: Mit Stöcken dreschen Erntearbeiter den wilden Reis, von den Anishinaabe 'Manoomin' genannt - um damit die Samen in der Luft in der Umgebung zu verteilen.

"Ein wesentlicher Teil des Reis wird so in alle Richtungen verstreut, sodass er wieder ausgesät wird. Ungefähr die Hälfte oder etwas mehr fällt in unser Kanu - das nutzen wir dann als Nahrung", erklärt Bibeau. "So schaffen wir eine Nachsaat auf natürliche Weise."

Um eine Öl-Pipeline zu stoppen, die im Ökosystem der Großen Seen gebaut werden soll, hat Bibeau ein Gesetz konzipiert, das dem wilden Reis seine eigenen Rechte im Stammesgesetz geben soll. An diesem Ort wirken Mensch und Reis seit Generationen zusammen.

Laut der NGO 'Community Environmental Legal Defense Fund'(CELDF), die Bibeau bei der Gesetzgebung beraten hat, ist Manoomin-Reis die erste Pflanze, die in der Welt ihre eigenen Rechte bekommen hat. Aber es gibt bereits Flüsse, Wälder und die Natur als solche, die von Naturgesetzen auf der ganzen Welt geschützt werden.

In Quito, Ecuador protestieren die Waorani für Mitspracherecht wenn es um Eingriffe in ihren Lebensraum geht

Indigene Ansätze in der Gesetzgebung

"Konventionelle Umweltgesetze sind eigentlich dazu da, um zu regulieren, wie wir mit der Natur umgehen", sagt Mari Margil vom CELDF. "Die Konsequenzen dieser Regulierungen waren so verheerend, dass Menschen auf der ganzen Welt nun sagen, dass wir einen wesentlichen Wandel in unserem Verhältnis zur Natur brauchen."

Politiker und Umweltorganisationen haben erkannt, dass indigene Völker die verlässlichsten Bewahrer unseres Planeten sind. In diesem Sinne wurde Ecuador das erste Land, das Naturrechte in seinem Grundgesetz verankern ließ. Die Natur ist hierbei personifiziert als 'Pachamama', die Anden-Göttin der Erde.

Bolivien und Uganda haben inzwischen auch Naturrechte in ihr Grundgesetz aufgenommen, in Schweden gibt es bereits ähnliche Ansätze.

Indigene Proteste gegen eine Pipeline in Kanada

Eine gesündere Beziehung zur Natur

Der Natur eigene Rechte zuzuschreiben, kann nicht nur dazu genutzt werden, um Umweltverschmutzer strafrechtlich zu verfolgen. Es erfordert auch ein Umdenken derer, die das Ökosystem mehr oder weniger als Dienstleister sehen. Saubere Luft und Wasser, Artenvielfalt oder auch Naturreservate betrachten sie als Ware, die es zu bepreisen gilt.

Beispielsweise durfte das Iwi Maori Volk das Land rund um den Whanganui-Fluss in Neuseeland nicht mehr betreten, obwohl das Volk dort seit Generationen nachhaltig gejagt und gefischt hatte. Im Jahr 2017 wurde der Konflikt gelöst, indem der Fluss zu einer eigenen juristischen Person erklärt wurde, der weder dem Staat noch den indigenen Völkern gehört.

Die Professorin für Maori-Recht, Jacinta Ruru, sagt, es sei bahnbrechend, dass das neuseeländische Recht inzwischen nicht mehr unterscheidet, ob etwas den Menschen oder der Erde diene. Es reflektiere auch das besondere Verhältnis der indigenen Völker zur Natur.

"Mein Volk vergleicht die 'Venen in deinen Armen' mit den Flusswegen des Landes", erklärt Ruru. "Wir sehen Gesundheit und Wohlbefinden einer Person als vollständig verbunden mit der Natur um uns herum an."

Strategische Kompromisse

Ruru sagt, es sei zu früh, um die ökologische Auswirkung des neuen Rechtsstatus des Whanganui-Flusses zu beurteilen. Und es bleibt abzuwarten, ob die Rechte des Manoomin-Reis wichtiger sein werden als die jener, die in die Ölpipeline investieren.

Im Fall Ecuadors wurde das Grundgesetz dazu genutzt, Wälder zu schützen, auf denen Gebäude gebaut oder Plantagen errichtet werden sollen. Es hat aber nicht dazu gereicht, ein ganzes System zu verändern, das auf ökonomischem Profit basiert. Viele Fälle, die von indigenen Völkern gegen Unternehmen vorgebracht wurden, wurden nicht erfolgreich im Sinne der Rechte der indigenen Völker entschieden.

Kritiker weisen darauf hin, dass die Entscheidung, Flüsse und Wälder zu juristischen Personen zu machen, eher mit westlichen Rechtssystemen zusammenpasst als mit den Lebensweisen indigener Völker.

Zwar gäbe es eine strategische Beziehung zwischen indigenen Völkern und den Rechten der Natur, sagt Mihnea Tanasescu, eine Politikwissenschaftlerin, die ein Buch über das Thema in Ecuador geschrieben hat. "Aber Rechte als solche sind eine sehr westliche Kategorie."

Michelle Maloney von der australischen NGO 'Earth Laws Alliance' entwickelt gerade einen Gesetzesentwurf, die auf den Traditionen der Aborigines beruht und alle Rechte in Bezug auf Land regelt.

"Das Konzept der juristischen Person gewinnt gerade an Aufmerksamkeit in der Welt", sagt sie, weil "...der durchschnittliche Anwalt aus dem Westen dies als Konstrukt versteht."

Der Ganges und der Yamuna-Fluss sind inzwischen auch juristische Personen sowie Hunderte von Flüssen in Bangladesh. Die kolumbianischen Gesetzgeber haben derweil wiederholt entschieden, dass die Rechte von Flüssen und Wäldern durch Verschmutzung und Abholzung verletzt wurden.

Lake Eerie kämpft gegen Algen und andere Verschmutzung

Diese Rechte orientieren sich an spezifischen lokalen indigenen Ideen. Trotzdem war es eine US-ansässige Gesellschaft, die Naturrechte in der ganzen Welt mit ihren Gesetzesentwürfen verändert hat.

CELDF hat am ersten Naturgesetz im Jahr 2006 mitgearbeitet - ein Gesetz, das giftige Müllentsorgung in Pennsylvania verbieten sollte. Margil sagt, dass insgesamt nahezu 40 Gesetzentwürfe für Naturrecht in den USA verabschiedet wurden. Viele werden von Aktivisten angestoßen, die keine indigenen Verbindungen haben, aber von einem juristischen System enttäuscht sind, dass Schäden an der Natur erst dann anerkennt, wenn Menschen und ihr Leben betroffen sind.

Ein Diskurswechsel

Letztes Jahr wurde ein solcher Fall von den internationalen Medien aufgegriffen. Bewohner der Stadt Toledo im Bundesstaat Ohio, die am Rand des stark verschmutzten Lake Erie in Nordamerika liegt, stimmten dafür, dem See eigene Rechte zu geben. Eine Farm in der Umgebung stemmte sich dagegen und leitete ein Gerichtsverfahren ein, um die Rechte der Agrarindustrie zu schützen (durch die dieser See aber stark mit verschmutzt wurde).

Der Whanganui Fluss in Neuseeland bot lange Konfliktpotenzial

Seitdem das Gesetz vom Gesetzgeber in Ohio abgelehnt wurde, bemühen sich Aktivisten nun darum, es wieder ins Leben zu rufen. Selbst wenn sie mit ihren Protesten nichts bewirken sollten, so wird doch klar, dass das derzeitige juristische System die Natur als Besitz behandelt und nur Unternehmen als juristische Personen anerkennt.

"Oft denken Menschen nicht an die unsichtbaren Systeme, die unsere Welt beherrschen", sagt Maloney. "Als Anfang - und um den Diskurs zu ändern -, können die Naturrechte sehr hilfreich sein."