Umfrage: Zu welchem Anlass verkleiden Sie sich gern?

Sich in einen ganz anderen Charakter zu verwandeln - zumindest für einen Tag - macht Karnevalsfans viel Spaß. Wir wollten von Ihnen wissen, zu welcher Gelegenheit Sie sich gern verkleiden. Viele haben an unserer Umfrage teilgenommen, darüber haben wir uns sehr gefreut.

Als Gewinner haben wir Olivera Stanković ausgewählt. Sie schrieb: "Ich trage gerne ausgefallene Verkleidungen beim Frühlingsmaskenball in unserer Schule, wo ich als Lehrerin arbeite. Ich mag es, mit meinen Schülern Zeit zu verbringen als Team. Ich organisiere die Frühlingsparty im März oder April in meiner kleinen Schule in Donja Trnava in der Nähe von Niš in Serbien." Und sie hat damit eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design gewonnen.

Herzlichen Glückwunsch!