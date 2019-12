Umfrage: Paris, mon amour!

Paris ist eigentlich immer eine Reise wert, denn die Metropole hat viel zu bieten:



Eine lange Liste weltberühmter Sehenswürdigkeiten, darunter Eiffelturm, Louvre und Notre-Dame, Prachtstraßen und jede Menge Charme. Zu einem Aufenthalt gehören auch eine Bootsfahrt auf der Seine und ein Besuch in einer der berühmten Brasserien. Paris zählt zu den meist besuchten Städten der Welt. Das Credo vieler Gäste aus Übersee lautet: Wer nicht in Paris war, war nicht in Europa.



Auch DW-Reporterin Meggin Leigh ist in Paris unterwegs und zeigt in einer neuen Folge „Meggins perfektes Wochenende“, was Sie in der französischen Hauptstadt erleben können. Sie verrät ganz persönliche Reisetipps für die Vorweihnachtszeit.



Von Ihnen möchten wir gerne erfahren, zu welcher Jahreszeit Ihnen Paris am besten gefällt. Stimmen Sie ab!

Paris ist am schönsten im:

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Zu jeder Jahreszeit

