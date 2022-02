DW Nachrichten

Ukraine-Krise: Deutscher Bundeskanzler in Kiew

Mit diplomatischen Mitteln die Kriegsgefahr in Europa abwenden, das ist auch das Ziel von Olaf Scholz. Als Vermittler ist er in die Ukraine gereist, um dem von einer russischen Invasion bedrohten Land Unterstützung zuzusichern. Am folgenden Tag will er nach Moskau fliegen.