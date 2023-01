DW Nachrichten

Ukraine: Anzahl ziviler Opfer in Dnipro weiter gestiegen

Auch zwei Tage nach dem Einschlag in ein Wohngebäude in der ukrainischen Stadt Dnipro sind noch nicht alle Opfer geborgen. Die russische Führung weist die Schuld am Tod der Menschen von sich und erklärt, bei dem Angriff auf Dnipro seien keine Wohnhäuser getroffen worden.