Die Uiguren sind die größte turksprachige Ethnie in der chinesischen autonomen Region Xinjiang. Sie sehen sich kulturell, sozial und wirtschaftlich benachteiligt.

Außerdem beschuldigen sie die Regierung in Peking, sie durch die systematische Ansiedlung von ethnischen Han-Chinesen immer mehr an den Rand zu drängen. Im November 2019 wurden geheime Papiere der Bezeichnung "China Cables" veröffentlicht, die belegen sollen, dass Uiguren systematisch in abgeschotteten, streng bewachten Umerziehungslager interniert werden.