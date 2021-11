UEFA EURO 2016

Vom 10. Juni an spielen die besten Mannschaften Europas in Frankreich um den EM-Titel, der am 10. Juli im Stade de France von Paris vergeben wird. Auch die Deutschen zählen zu den Favoriten auf die Europameisterschaft.

Bei der EURO 2016 sind zum ersten Mal in der Geschichte der Europameisterschaften 24 statt 16 Mannschaften dabei. So bekommen auch "Exoten" wie Nordirland, Albanien und Island die Chance, sich bei einem großen Turnier mit den Besten des Kontinents zu messen. Das deutsche Team von Bundestrainer Joachim Löw reist als amtierender Weltmeister nach Frankreich und bekommt es in der Vorrunde mit Polen, der Ukraine und den Nordiren zu tun.