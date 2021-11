Freiburg könnte an diesem Wochenende die Bayern einholen. Echt jetzt! Das Team von Christian Streich ist noch ungeschlagen. Gegen den Meister aus München kommt der ultimative Test. Leipzig dagegen muss erst einmal das Aus in der Champions League verarbeiten. Dabei droht gegen Dortmund schon das nächste Leid. Kick off! mit den Höhen und Tiefen von Spieltag 11.