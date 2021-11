In Good Shape

Wie können wir ein gesundes Leben führen? Was ist gut für den Körper? Welches Training macht oder hält fit? Antworten gibt es im DW-Gesundheitsmagazin In Good Shape. Aufklärend, informativ und unterhaltsam berichtet In Good Shape über das Interessanteste aus den Bereichen Medizin, Ernährung und Fitness.