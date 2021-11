Global 3000 - Das Globalisierungsmagazin

USA: Tax me now. Besteuer mich! Brasilien: Ein Torwart zum Mieten Nepal: Klima vor Korruption schützen Südafrika: Abalobi - Nachhaltig Fischen mit App

US-Milliardäre wollen mehr Steuern zahlen. Ein Torwart ist billig in Brasilien. Wo bleiben die Hilfsgelder im Kampf gegen den Klimawandel in Nepal? Wie Fischer in Südafrika durch eine App besser verdienen.