Seit 2013 ist Papst Franziskus das Oberhaupt der katholischen Kirche. Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio polarisierte von Anfang an, den Papstnamen Franziskus wählte er bewusst aus Solidarität mit den Armen in der Welt. Er plant den Vatikan zu reformieren, tritt ein für den Klimaschutz, sucht den Interreligiösen Dialog und versucht die vielen Missbrauchsfälle aufzuklären. Am 17. Dezember wird F