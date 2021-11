"Der Mensch hat Himmel und Erde in sich, in ihm ist alles verborgen." - Hildegard von Bingen hat das gesagt. Sie ist eine der ungewöhnlichsten Frauen der Geschichte und fast jeder kennt sie. Wie kann eine Frau, die 1179 gestorben ist, heute noch so gegenwärtig sein? Steffen König will das herausfinden.