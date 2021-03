Trotz Corona: Nur drei von zehn im Homeoffice

Den Ergebnissen des Münchner Ifo-Instituts zufolge waren im Februar nur rund 30 Prozent der Beschäftigten mindestens teilweise von zu Hause aus tätig, wie die Forscher am Mittwoch zu ihrer Untersuchung mitteilten. "Das Potenzial liegt bei 56 Prozent. Die Firmen und die Mitarbeiter schöpfen es bei weitem nicht aus", sagte Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour.

Im Januar hatte die Bundesregierung beschlossen, Firmen zu einem Homeoffice-Angebot zu verpflichten, um so die Corona-Ansteckungen zu verringern. "Das ist bislang zum Teil verpufft", so der Forscher. "Aktuell gibt es in Deutschland lediglich die Bitte an die Arbeitnehmer, ein Angebot zum Homeoffice auch anzunehmen", sagte Alipour. "Frankreich und Belgien hatten dagegen im Winter eine Pflicht zum Homeoffice auch für Arbeitnehmer ausgesprochen." Die technischen Möglichkeiten für das Arbeiten von zuhause bestehen jedenfalls.

Beschäftigte nehmen Angebote nicht an

Immerhin lag der Anteil der Firmen, die Heimarbeit nutzten, den Angaben nach im Februar bei 81 Prozent. Das Angebot der Firmen dringt aber oft nicht durch. Der Dienstleistungssektor verzeichnet mit 40 Prozent den größten Anteil an Beschäftigten im Homeoffice. Im Großhandel sind es 24 Prozent, in der Industrie knapp 22 Prozent. Kleine und mittlere Unternehmen haben demnach wesentlich weniger auf Homeoffice umgestellt als Großunternehmen. Bereits vor Corona sei Heimarbeit aber in größeren Firmen weitaus üblicher gewesen, hieß es.

Die Ifo-Forscher verweisen darauf, zahlreiche Untersuchungen hätten gezeigt, „dass konsequentes Homeoffice einen wirksamen Hebel gegen die Pandemie bietet". So hätten nach einer aktuellen Umfrage Beschäftigte mit Präsenzarbeit vier bis acht Mal häufiger von einer Covid-19 Infektion berichtet als Beschäftigte im Homeofffice.

ar/hb (dpa – ifo)