Trip-Therapie: Psychedelische Drogen in der Medizin

Am 13. Juli hängt ein regenschwerer Himmel über Mannheim. Ausgerechnet dieser trübe Tag könnte Hoffnung für Millionen Menschen bringen, die unter Depressionen leiden. An diesem Tag macht der erste Patient eines Forschungsprojekts des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit eine psychedelische Erfahrung. Mit Augenbinde, Musik in den Kopfhörern, begleitet von zwei Therapeuten. Das Halluzinogen für die innere Reise: Psilocybin.

Dieser Wirkstoff ist seit rund 60 Jahren bekannt. Er verleiht den "magic mushrooms" ihre Magie, sprich: ihre bewusstseinsverändernde Wirkung. Und: Er ist nahezu weltweit verboten, in Deutschland seit über einem halben Jahrhundert.

Frei von Depressionen durch transzendente Pilz-Erfahrung? Forscher setzen auf den Wirkstoff der "magic mushrooms"

Selbst für die Mannheimer Forscher hat sich "die Substanzbeschaffung als höchste Hürde erwiesen", erklärt Studienleiter Gerhard Gründer im DW-Gespräch. "Weil es nicht so viele Hersteller gibt auf der Welt, von denen man eine solche Substanz in der geforderten Qualität erhalten kann. Das war ein langer und aufwendiger Prozess."

Dieser aufwändige Prozess wird immer häufiger in Kauf genommen. Halluzinogene Trips sind schon lange nicht mehr nur die Freizeitbeschäftigung von Hippies. Eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Studien weist auf das Potenzial einer Psilocybin-unterstützten Therapie für die Behandlung von depressiven Patienten – auch von solchen, bei denen andere Therapien ausgeschöpft sind. Die Mannheimer Studie ist mit insgesamt 144 Patienten nun so groß angelegt, dass Gründer "statistisch belastbare Aussagen erwartet".

Volkskrankheit Depression

Weltweit leben nach Schätzung der WHO etwa 300 Millionen Menschen mit Depressionen. In Deutschland sind es geschätzt fünf Millionen, das Gesundheitsministerium spricht von einer "Volkskrankheit". Vorsichtig geschätzt kann rund einem Fünftel mit herkömmlichen Behandlungsmethoden nicht geholfen werden. "Der Bedarf ist riesig", hält Gründer fest. Und berichtet, dass sein Institut mit Patientenanfragen schier überrannt werde.

Kann sich vor Anfragen kaum retten - Gerhard Gründer erprobt Psilocybin-Therapien bei Depressionen

Bei klassischen Therapien wird der Patient mit täglichen Gaben von Antidepressiva behandelt. Der neue Ansatz ist fundamental anders: "Hier geht es darum, einmal oder zweimal diese Substanz zu nehmen" erläutert Psychiatrie-Professor Gründer. "Das ist eine sehr disruptive Therapie, die eingebettet wird in ein psychotherapeutisches Programm."

Probanden früherer Studien berichten von lebensverändernden Erfahrungen, von deutlich verbesserter geistiger Verfassung, sie konnten sogar ihre Antidepressiva absetzen. Ein Zustand, der noch viele Monate nach dem heilenden Trip anhielt. Die Aussicht, den Zustand schwer depressiver Menschen mit wenigen psychedelischen Sitzungen deutlich verbessern zu können, ist dem Forschungsministerium über zwei Millionen Euro Fördergelder wert.

Psychedelische Renaissance

Dass inzwischen auch in Deutschland öffentliches Geld in die Forschung mit Psilocybin fließt, zeigt: Psychedelische Forschung drängt von den exotischen Rändern in den medizinischen Mainstream.

Damit sind psychedelische Substanzen wieder da angekommen, wo sie schon einmal in den 1950er Jahren standen: In der psychiatrischen, medizinischen und psychologischen Forschung. Dazwischen lag Anfang der 1960er Jahre die Popularisierung von LSD, eine teilweise durch Drogen befeuerte Jugendrevolution, Umwälzungen in Kultur und Gesellschaft – sowie seit den 1970er Jahren eine Verbotspolitik, die für Jahrzehnte auch seriöse wissenschaftliche Forschung zwar nicht unmöglich machte, allerdings massiv erschwerte.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Wunderdroge, Wahnsinnsdroge Seit seiner Erfindung vor 75 Jahren wurde LSD mit vielen Namen belegt. Die Substanz wurde gefeiert und sie wurde verteufelt. Wissenschaftler, Künstler, Geheimdienste, Hippies: unterschiedlichste Gruppen haben sich mit LSD beschäftigt - auf sehr unterschiedliche Weise, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Fest steht: LSD hat in Kunst, Kultur und Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Albert Hofmann: Chemiker, Mystiker, LSD-Erfinder Im April 1943 entdeckte Albert Hofmann in einem Labor des schweizerischen Sandoz-Konzerns die Wirkung des LSD. LSD wurde für Hofmann vom anfänglichen Wunderkind, das er mit Forschern und Künstlern teilte, bald zum Sorgenkind. Die Popularisierung des LSD in den USA während der 60er Jahre hielt er für falsch - weil sie zum Ende der legitimen Forschung führte. Er hat bis zuletzt an LSD geglaubt.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Aldous Huxley und "Die Pforten der Wahrnehmung" Der britische Schriftsteller Aldous Huxley begann Anfang der 50er Jahre, mit psychedelischen Drogen zu experimentieren. Seine Erlebnisse mit Meskalin inspirierten Huxley 1954 zu seinem Buch "Die Pforten der Wahrnehmung". Später experimentierte er auch mit LSD. Als der mit Albert Hofmann befreundete Huxley 1963 im Sterben lag, ließ er sich von seiner Frau 100 Mikrogramm LSD injizieren.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD LSD wird populär - dank Cary Grant In den 50er Jahren wurde intensiv an der therapeutischen Nutzung von LSD geforscht. Die Ergebnisse wurden rasch praktisch umgesetzt. Befeuert wurde das Interesse an der Substanz auch durch Berichte wie im US-amerikanischen Magazin "Look": 1959 berichtete "Look" unter dem Titel "Die wundersame Geschichte hinter dem neuen Cary Grant" ausgesprochen positiv über dessen LSD-Psychotherapie.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Ernst Jünger und die "Psychonauten" Der Schriftsteller Ernst Jünger unternimmt mit seinem Freund Albert Hofmann und einem begleitenden Arzt 1961 seine erste LSD-Reise. In seinem Buch "Annäherungen" prägt Jünger dann für Drogenforscher den Begriff "Psychonauten": Während Astronauten die Weiten des Weltalls erforschen, reisen diese in die Tiefe der eigenen Psyche.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD LSD-Missionar Ken Kesey LSD als Droge für alle hat der US-Schriftsteller Ken Kesey ("Einer flog über das Kuckucksnest") propagiert. Anfang der 60er Jahre fuhr er gemeinsam mit den "Merry Prankstern" quer durch die USA und veranstaltete bei den Stopps große LSD-Parties. Ironie der Geschichte: Kesey war durch ein CIA-Projekt mit LSD in Berührung gekommen. Die CIA hatte über ein Jahrzehnt intensiv an LSD geforscht.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Vom Harvard-Professor zum LSD-Guru Als Harvard-Psychologe hatte Timothy Leary LSD zunächst unter wissenschaftlichen Vorzeichen erforscht und Regeln für einen sinnvollen Umgang mit der Droge entwickelt. Nach seiner Entlassung aus Harvard wurde er schnell zum Drogenpapst einer rasch wachsenden Gegenkultur, die sich ganz vom amerikanischen Traum abwandte. Leary wurde zum Staatsfeind Nr. 1 erklärt, verbrachte Jahre im Gefängnis.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Washington schlägt zurück Die Administration von US-Präsident Johnson - hier mit dem australischen Premier Holt - fühlt sich von den neuen sozialen und politischen Bewegungen speziell der Jugend herausgefordert und bedroht. 1965 lässt Johnson LSD verbieten. Berichte über Missbrauch und Unfälle schaffen dafür die Atmosphäre. Der Schweizer Sandoz-Konzern stellt die Produktion des LSD-Präparats "Delysid" ein.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Summer of Love Trotz des LSD-Verbots entfaltet sich 1967 mitten im Vietnam-Krieg, psychedelisch befeuert, vor allem in San Francisco der "Summer of Love" als machtvolle Jugend- und Gegenbewegung. Sogar Beatles-Star George Harrison kommt auf einen Überraschungsbesuch im Hippie-Bezirk Haight Ashbury vorbei.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD LSD und Silicon Valley Einige Gründerväter großer Computer- und IT-Unternehmen haben mit LSD experimentiert. Microsoft-Gründet Bill Gates gab in einem "Playboy"-Interview die Einnahme von LSD zu. Apple-Gründer Steve Jobs bezeichnete in seiner Autobiographie seine LSD-Trips sogar als "eines der drei wichtigsten Dinge in meinem Leben". LSD-Erfinder Hofmann erkundige sich 2007 deswegen 101-jährig in einem Brief bei Jobs.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Unter dem Radar Zwar ist LSD verboten, die Forschung zum Erliegen gekommen. Das Interesse an Fragen des Bewusstseins aber bleibt. 1996 treffen bei einem Kongress in Heidelberg drei alte Herren der Psychedelika-Forschung zusammen: Der Göttinger Psychiater Hans-Carl Leuner (l.), der 1961 den ersten LSD-Kongress in Deutschland organisiert hatte, der US-Chemiker Alexander Shulgin und LSD-Erfinder Albert Hofmann.

Hofmanns Elixier - 75 Jahre LSD Vorsichtige Renaissance In Europa hat der Brite David Nutt wesentlichen Anteil daran, dass Forschung mit psychedelischen Substanzen heute wieder möglich ist - wenn auch gegen Widerstände. Inzwischen wird auch in Deutschland wieder mit Psychedelika geforscht, unter anderem als vielversprechendes Mittel gegen Depression. Was hilft: Anders als früher kann man mit Tomographen sichtbar machen, wie die Drogen im Gehirn wirken. Autorin/Autor: Matthias von Hein



Seit rund zehn Jahren bahnt sich in der Wissenschaft eine psychedelische Renaissance und ein Kulturwandel an. Populärwissenschaftlich vorangetrieben unter anderem durch Bücher wie die des US-amerikanischen Bestsellerautors Michael Pollan, "Verändere dein Bewusstsein".

"Es ist schon so, dass es in dem Feld die Prä-Pollan-Ära und die Post-Pollan-Ära gibt", umreißt Andrea Jungaberle den Einfluss des auch auf Deutsch erschienenen Buchs. Jungaberle ist Mitbegründerin der Mind-Foundation, die laut ihrer Webseite für die "evidenzbasierte, sichere und legale Anwendung der psychedelischen Erfahrung in Medizin und Gesellschaft" eintritt.

Internationales Experten-Treffen in der Charité

Mitte September hatte die Mind-Foundation die Konferenz "insight2021" veranstaltet. Ort des Treffens des Who-is-Who der internationalen Psychedelika-Forschung: Die Berliner Charité, eine der angesehensten medizinischen Institutionen Deutschlands.

Hendrik und Andrea Jungaberle: Zwei Mitgründer der Mind-Foundation bei der insight-Konferenz

Vier Tage lang wurden neurologische Prozesse erörtert, wurde auf Diagrammen die Wirkung von LSD, Psilocybin und anderen Drogen verglichen, wurde der Forschungsstand auf unterschiedlichsten Gebieten referiert. Sogar eine Mitarbeiterin der deutschen Arzneimittelzulassungsbehörde BfArM war dabei.

"Wir haben es geschafft, das Thema zu entstigmatisieren; es ist ein Diskurs entstanden", bilanziert die Medizinerin Jungaberle – und fährt nachdenklich fort: "Wie dieser Diskurs sich auf das medizinische Tagesgeschäft auswirken wird, das wird sich noch weisen müssen."

Die Fachwelt zeigt sich schon einmal begeistert. "Wie Ecstasy und Psilocybin die Psychiatrie auf den Kopf stellen", titelte Anfang des Jahres das Wissenschaftsmagazin Nature.

Psilocybin an der Börse

Enthusiastisch ist auch eine wachsende Zahl von Unternehmen. Wenn es nach ihnen ginge, werden Psilocybin, der Ecstasy-Wirkstoff MDMA und andere Substanzen bald flächendeckend gegen Depressionen, Suchterkrankungen und einen bunten Strauß weiterer Krankheiten eingesetzt. Das ist jedenfalls das Ziel der Biotechholding atai Life Sciences des deutschen Investors Christian Angermayer.

Der Mittvierziger spricht gerne in Medien von Handelsblatt bis Wirtschaftswoche über seine eigenen Psilocybin-Erfahrungen auf Jamaica – und hat diesen Sommer sein Unternehmen in New York an die Börse gebracht: Gerade mal drei Jahre nach seiner Gründung ist die Psychedelic-Holding bereits über zwei Milliarden Dollar wert.

Atai ist unter anderem an Compass Pathways beteiligt. Das britische Unternehmen hat ein eigenes synthetisches Psilocybin entwickelt. Damit führt Compass Pathways derzeit eine Phase II-Studie durch. Die ist mit über 200 Patienten an 22 Orten in zehn Ländern die derzeit größte klinische Studie mit Psilocybin der Welt. Das ebenfalls an der New Yorker Nasdaq notierte Unternehmen hat es in den fünf Jahren seiner Existenz auf einen Wert von über einer Milliarde Dollar gebracht.

Dass der Trip-Boom einen ganzen Wirtschaftszweig florieren lässt, zeigt das"Berlin Registry" der Mind Foundation. Aufgelistet sind dort rund 130 Unternehmen der psychedelischen Industrie, von "A Whole New High", das Psilocybin-Retreats in den Niederlanden anbietet, bis hin zu "Wavepath", einem Spezialisten für den passenden Sound per Kopfhörer zur Reise nach innen.

Die rasante Entwicklung ist sogar Andrea Jungaberle nicht ganz geheuer. "Unser bester Freund und unser größter Feind ist der Hype", stellt sie nüchtern fest und wirbt für einen "angemessen Umgang zwischen Verteufelung und Verklärung".

Peter Gasser teilt diese Einschätzung. Der Schweizer Psychotherapeut arbeitet seit 30 Jahren mit LSD und MDMA, gilt als besonders erfahren. Ihm macht "dieses Tempo fast Angst", sagt der bärtige Mann mit dem Kurzhaarschnitt der DW. "Diese Aufskalierung von kleinen Nischenbehandlungen: Eben noch ein paar Patienten pro Studie, denkt man nun schon in Millionen." Gasser fürchtet, die Qualität der Behandlung könne leiden, "weil man es zu technologisch oder zu schematisch sieht".

Überraschende Karrierewege: Der Bedarf an speziell ausgebildeten Therapeuten wächst

Karrierebeschleuniger Trip-Forschung

Der Goldgräberstimmung an den Börsen geht einher mit einer sich rasend schnell entwickelnden Forschungslandschaft. War vor 20 Jahren Forschungsinteresse an psychedelischen Drogen ein sicherer Karriere-Killer, hat sich die Lage inzwischen komplett gedreht. "Wenn Sie ein Institut für Psychiatrie leiten, werden Sie keinen Nachwuchs finden, wenn Sie nicht etwas über Psychedelika anbieten", schildert Rick Doblin die Lage in den USA.

"Das beste Beispiel ist Harvard, wo Timothy Leary gearbeitet hat: Harvard hat jetzt ein Zentrum für psychedelische Forschung am Massachusetts General Hospital", fährt Doblin fort - und nennt gleich noch ein halbes Dutzend weiterer neu gegründeter Forschungsinstitute, die Psychedelika in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.

Doblin hat selbst viel für diese Entwicklung getan. Seit rund vier Jahrzehnten setzt sich der US-Amerikaner für die Therapie mit Psychedelika ein. Auf der insight-Konferenz ist der freundliche Mann mit dem breiten Lächeln ständig dicht umschwärmt von Anhängern und Wegbegleitern. Seine Organisation MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) erprobt seit einigen Jahren die Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen, PTSD, mit MDMA.

Ex-Soldaten als Verbündete

Hier hat Doblin mit den US-Veteranenverbänden einen mächtigen Verbündeten gefunden. Abertausende von US-Soldaten sind nach ihren Kampfeinsätzen traumatisiert,arbeits- und lebensunfähig. Neben dem persönlichen Leid der Patienten sind die Kosten für Behandlung und Unterhalt gigantisch.

Rick Doblin gehört zu den Pionieren der psychedelischen Renaissance

Die Arbeit mit Veteranen hat es ermöglicht, "in dem stark polarisierten Umfeld in den USA Psychedelika zu einem überparteilichen Projekt zu machen", analysiert Doblin - und illustriert das am Beispiel von Ted Crenshaw. Der Texaner mit der Augenklappe war Offizier bei der Elitetruppe SEALs.

Jetzt sitzt der Trump-Anhänger als Abgeordneter der Republikaner im Kongress. "Er hat von all den Navy-SEALs gehört, die für Untergrund-Therapien mit Psychedelika nach Mexiko gegangen sind. Und er hat von Leuten gehört, die an unseren Studien mit MDMA teilgenommen haben. Jetzt ist einer unserer wichtigsten Verbündeten", berichtet Doblin über den Erfolg der Veteranenarbeit.

Inzwischen droht allerdings der Pionier zum Opfer seines eigenen Erfolgs zu werden. Die Geldgeber wandern ab, sagt Doblin: "Es gibt inzwischen Hunderte gewinnorientierte psychedelische Firmen. Jetzt haben wir das Problem, dass viele unserer Spender sagen: Warum sollte ich spenden? Ich kann auch investieren."