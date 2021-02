Trauer um Salsa-Pionier Johnny Pacheco

"Mit großem Schmerz in meiner Seele und Leere in meinem Herzen teile ich Euch mit, dass Maestro Johnny Pacheco friedlich von uns gegangen ist", teilte seine Frau Cuqui Pacheco auf der offiziellen Facebook-Seite des Musikers mit.

Der Komponist und Produzent war vor einigen Tagen mit einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus in einem Vorort der Metropole New York im US-Bundesstaat New Jersey gebracht worden.

Pacheco wurde 1935 als Juan Azarías Pacheco Knipping in der Stadt Santiago de los Caballeros in der Dominikanischen Republik geboren und wanderte als Kind mit seinen Eltern nach New York aus. Schon sein Vater war in dem Karibikstaat ein bekannter Musiker. Nach einem Studium an der Juilliard School in New York begann Pacheco in den 1950er Jahren seine Karriere als Musiker. 1964 gründete er gemeinsam mit dem Anwalt Gerald Masucci das Plattenlabel Fania Records.

Musik-Festival unter Johnny Pachecos Namen

Als Komponist, Flötist und Bandleader der Salsa-Gruppe Fania All Stars hatte Pacheco einen bedeutenden Anteil an der Popularisierung kubanischer und puertoricanischer Musik in den 1960er und 1970er Jahren in New York, wo auch die Musikrichtung Salsa entstand. Dafür sei Pacheco mehr als jeder andere verantwortlich gewesen, schrieb seine Plattenfirma auf Twitter.

Unter der Führung Pachecos arbeitet Fania Records mit vielen Stars lateinamerikanischer Musik zusammen, darunter Celia Cruz, Willie Colón, Hector Lavoe und Rubén Blades. Als einer der Höhepunkt der Salsa-Welle gilt das ausverkaufte Konzert der Fania All Stars im Baseball-Stadion der New York Yankees im Jahr 1973.

Johnny Pacheco bei einem Auftritt der Fania All Stars im LQ Club in New York

Pacheco prägte mit seiner Musik Filme wie "Mambo Kings" und arbeitete immer wieder mit Musikern anderer Genres zusammen - darunter David Byrne, Frontmann der Talking Heads. Nach Pacheco ist auch ein jährliches Festival für lateinamerikanische Musik und Jazz in New York benannt.

