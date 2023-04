Transgender in Pakistan

Trans-Menschen in Pakistan werden oftmals von ihren Familien verstoßen und leben in extrem armen Verhältnissen. Von den 220 Mio. Einwohnern in Pakistan zählen offizielle Stellen die Menschen des "dritten Geschlechts", auf 10.000, jedoch wird die Dunkelziffer auf bis zu 300.000 geschätzt. In den Communities finden Trans-Menschen eine neue Familie. Hier müssen sie sich nicht verstecken und sind in ihrem Schicksal und ihrem Kampf um das Überleben in einer konservativen Gesellschaft und für ihre Rechte als Menschen nicht allein.